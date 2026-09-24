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منتخب البرتغال يفوز 1-0 على ويلز بدوري الأمم الأوروبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب البرتغال يفوز 1-0 على ويلز بدوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب البرتغال الفوز على منتخب ويلز بنتيجة 1-0،  في افتتاح مشوراهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف البرتغال جواو فيليكس في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، واحتل منتخب ويلز المركز الثالث دون نقاط.

تشكيل البرتغال

وأعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة ويلز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب «جوزيه ألفالادي»، في مستهل مشوار البرتغال بالبطولة، في أول ظهور رسمي للمدرب خورخي جيسوس مع منتخب بلاده بعد توليه المسؤولية خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.

تشكيل البرتغال أمام ويلز

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.

البرتغال منتخب ويلز ويلز دوري الأمم الأوروبية

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