رونالدو يقود قائمة منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، قائمة فريقه التي تم استدعائها لخوض أربع مباريات متتالية في الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقع البرتغال في المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب الدنمارك والنرويج وويلز، وتبدأ مشوارها بمواجهة ويلز يوم 24 سبتمبر، ثم منتخب النرويج يوم 27 من نفس الشهر، فيما يخوض مباراته الثالثة ضد الدنمارك يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستُقام المباراة الأخيرة من هذه الجولة باستضافة منتخب النرويج يوم يوم 4 أكتوبر.

وجاءت قائمة البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة)، صامويل سواريس (بنفيكا).

في الدفاع: جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو تافاريس (لاتسيو)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، ريناتو فيجا (فياريال)، روبين دياس (مانشستر سيتي)، توماس أروجو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، روبن نيفيز (الهلال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برناردو سيلفا (ريال مدريد).

الهجوم : كريستيانو رونالدو (النصر)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، جونسالو راموس (ميلان)، جواو فيليكس (النصر)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (جالاتا سراي).