لدعم أبناء المناطق الحدودية.. محافظ البحر الأحمر ووزير الرياضة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب أبو رماد

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير مركز شباب أبو رماد، وذلك ضمن جولتهما الميدانية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب، لتفقّد الأنشطة والبرامج المقدمة لأبناء المنطقة عن قرب، ومناقشة سبل تعظيم دور المركز في احتضان النشء والشباب وتنمية قدراتهم.

وشملت الزيارة متابعة ما يقدمه المركز من أنشطة رياضية وشبابية، والوقوف على مستوى الإقبال عليها، إلى جانب التعرف على احتياجات المركز وإمكاناته، بما يدعم قدرته على تقديم خدمات وأنشطة متنوعة لأبناء أبو رماد.

وفي مركز شباب أبو رماد، استمع محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب والرياضة إلى مطالب الأهالي المتعلقة بقطاعي التموين والتربية والتعليم، من حيث تشديد الرقابة التموينية، ورفع كفاءة المدرسة، وزيادة عدد الفصول الدراسية، إلى جانب مطالب متعلقة بأراضي الشباب والجمعيات.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بدفع لجنة من التموين للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز، وحصر قطع الأراضي المطلوبة، فضلًا عن التوجيه بسرعة تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية.

وقال الدكتور وليد البرقي إن مراكز الشباب بالمناطق الحدودية تمثل ركيزة منظومة الخدمات المقدمة لأبنائها، مشددًا على أنها ليست مجرد مبانٍ بل بيئات حقيقية لصناعة الإنسان، لما تؤديه من دور محوري في إتاحة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب واستثمار طاقات النشء والشباب، ومؤكدًا أنه يضع تطوير هذه المراكز ضمن أولوياته باعتبارها استثمارًا مباشرًا في مستقبل أبناء أبو رماد.

وأشار الدكتور وليد البرقي، إلى أن أعمال التطوير التي شهدها مركز شباب أبو رماد تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمناطق الحدودية، بما يضمن تقديم خدمة أفضل لأبناء المنطقة ويعزز من قدرة المركز على استيعاب أعداد أكبر من رواده.

وأوضح البرقي أن المتابعة الميدانية المستمرة بالمناطق الحدودية أصبحت نهجًا تتبناه المحافظة، بما يضمن تطوير الأنشطة بشكل يلبي احتياجات أبناء المنطقة الفعلية، ويعزز من الاستفادة القصوى من إمكانات المركز المتاحة.

ومن جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية ضمن منظومة المتابعة المستمرة، لما تمثله من أهمية في توفير الأنشطة والبرامج للنشء والشباب، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكاناتها لخدمة أبناء المنطقة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على إتاحة أكبر قدر من الأنشطة أمام الشباب والنشء، مؤكدًا أن بناء الإنسان يبدأ من توفير بيئة تساعده على اكتشاف قدراته وممارسة هواياته والمشاركة بصورة إيجابية في مجتمعه.

وتؤكد هذه الزيارة أن مركز شباب أبو رماد بات محل اهتمام مباشر من قيادة المحافظة، في إطار خطة أشمل لدعم القطاعات الشبابية والرياضية بالمناطق الحدودية.