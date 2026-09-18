قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: حريصون على دعم خطة مصر لتطوير المطارات وتوسيع الأسطول
باب المندب يعيد رسم المعادلة.. السعودية في مواجهة 3 سيناريوهات باليمن
مساعد وزير الدفاع اليمني ينتقد أداء الأمم المتحدة ويحذر من تداعيات التصعيد الحوثي
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
خطيب المسجد الحرام: استهداف ميليشيا الحوثي المقدسات الإسلامية والمدن الآمنة نهج إجرامي
استجابة لما تم تداوله.. محافظة الإسماعيلية تتخذ إجراءات عاجلة ضد سائق سيارة قمامة
3366 شركة.. وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لدعم أبناء المناطق الحدودية.. محافظ البحر الأحمر ووزير الرياضة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب أبو رماد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير مركز شباب أبو رماد، وذلك ضمن جولتهما الميدانية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب، لتفقّد الأنشطة والبرامج المقدمة لأبناء المنطقة عن قرب، ومناقشة سبل تعظيم دور المركز في احتضان النشء والشباب وتنمية قدراتهم.

وشملت الزيارة متابعة ما يقدمه المركز من أنشطة رياضية وشبابية، والوقوف على مستوى الإقبال عليها، إلى جانب التعرف على احتياجات المركز وإمكاناته، بما يدعم قدرته على تقديم خدمات وأنشطة متنوعة لأبناء أبو رماد.

وفي مركز شباب أبو رماد، استمع محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب والرياضة إلى مطالب الأهالي المتعلقة بقطاعي التموين والتربية والتعليم، من حيث تشديد الرقابة التموينية، ورفع كفاءة المدرسة، وزيادة عدد الفصول الدراسية، إلى جانب مطالب متعلقة بأراضي الشباب والجمعيات.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بدفع لجنة من التموين للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز، وحصر قطع الأراضي المطلوبة، فضلًا عن التوجيه بسرعة تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية.

وقال الدكتور وليد البرقي إن مراكز الشباب بالمناطق الحدودية تمثل ركيزة منظومة الخدمات المقدمة لأبنائها، مشددًا على أنها ليست مجرد مبانٍ بل بيئات حقيقية لصناعة الإنسان، لما تؤديه من دور محوري في إتاحة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب واستثمار طاقات النشء والشباب، ومؤكدًا أنه يضع تطوير هذه المراكز ضمن أولوياته باعتبارها استثمارًا مباشرًا في مستقبل أبناء أبو رماد.

وأشار الدكتور وليد البرقي، إلى أن أعمال التطوير التي شهدها مركز شباب أبو رماد تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمناطق الحدودية، بما يضمن تقديم خدمة أفضل لأبناء المنطقة ويعزز من قدرة المركز على استيعاب أعداد أكبر من رواده.

وأوضح البرقي أن المتابعة الميدانية المستمرة بالمناطق الحدودية أصبحت نهجًا تتبناه المحافظة، بما يضمن تطوير الأنشطة بشكل يلبي احتياجات أبناء المنطقة الفعلية، ويعزز من الاستفادة القصوى من إمكانات المركز المتاحة.

ومن جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية ضمن منظومة المتابعة المستمرة، لما تمثله من أهمية في توفير الأنشطة والبرامج للنشء والشباب، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكاناتها لخدمة أبناء المنطقة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على إتاحة أكبر قدر من الأنشطة أمام الشباب والنشء، مؤكدًا أن بناء الإنسان يبدأ من توفير بيئة تساعده على اكتشاف قدراته وممارسة هواياته والمشاركة بصورة إيجابية في مجتمعه.

وتؤكد هذه الزيارة أن مركز شباب أبو رماد بات محل اهتمام مباشر من قيادة المحافظة، في إطار خطة أشمل لدعم القطاعات الشبابية والرياضية بالمناطق الحدودية.

البحر الأحمر حلايب شلاتين وزير الرياضة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محافظ المنيا والبابا تواضروس

ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

الواقعة

أخدت مقدم ورفضت تغني.. القبض على 3 أشخاص بعد فيديو المطربة جنى المغربية بأشمون

متابعة ملف التعديات

محافظ قنا: تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد