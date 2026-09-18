قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آلاف المهاجرين يركضون في شوارع سبتة.. تدافع وغاز مسيل للدموع داخل مخيم الإيواء
بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي من طريق السخنة لمحطة صن كابيتال
رفضت إحياء حفلة.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدى على مطربة شعبية بالمنوفية
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية
جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش الشهادة بس.. 8 عوامل تحدد راتبك وتفسر اختلاف الأجور بين الموظفين

المرتبات
المرتبات
محمد البدوي

هل الحصول على شهادة جامعية أو مؤهل دراسي مرتفع يعني بالضرورة راتبًا أكبر؟ في سوق العمل، لا تتحدد قيمة الموظف المالية وفقًا لشهادته فقط، وإنما تتداخل مجموعة من العوامل التي تحدد مستوى الأجر من وظيفة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى.

كما أن ندرة التخصص، والخبرات، والمهارات الإضافية، وحجم الشركة، وطبيعة الوظيفة، وحتى موقع العمل، كلها عناصر يمكن أن تؤثر في الراتب.

وتزداد أهمية هذه العوامل مع اختلاف احتياجات سوق العمل وتغير قاعدة العرض والطلب على التخصصات والمهارات؛ فما الذي يحدد بالفعل قيمة راتب الموظف؟ ولماذا يحصل موظفان في الوظيفة نفسها على أجور مختلفة؟

الشهادة وحدها لا تحدد راتب الموظف

كشفت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن تحديد أجر الموظف لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المعايير المرتبطة بالوظيفة والموظف والشركة وسوق العمل.

زيادة المعاشات والمرتبات

وأوضحت أن قيمة الوظيفة في سوق العمل وإمكانيات الشركة، إلى جانب مهارات الموظف وتخصصه ومدى ندرة خبراته، تعد من أبرز العوامل التي تدخل في تحديد مستوى الأجر.

حجم الشركة والسيولة يؤثران في الرواتب

وأشارت المارية إلى أن طبيعة الشركة وحجمها يمثلان عاملًا مهمًا في تحديد الرواتب، موضحة أن الأجر قد يختلف بحسب ما إذا كانت جهة العمل شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة أو شركة عالمية.

زيادة المرتبات 2026

كما أن الإمكانيات المالية والسيولة المتاحة لدى الشركة تلعب دورًا في تحديد قدرتها على تقديم مستويات مختلفة من الأجور والمزايا للعاملين بها.

التخصص النادر قد يرفع قيمة الموظف

وأوضحت خبيرة الاقتصاد المجتمعي أن المؤهلات العلمية والشهادات والدبلومات ودرجة التخصص تدخل ضمن العوامل المؤثرة في تحديد الأجر، خاصة عندما يمتلك الموظف تخصصًا نادرًا يحتاج إليه سوق العمل.

زيادة المرتبات والمعاشات2026

ويرتبط ذلك بقاعدة العرض والطلب، فكلما زادت الحاجة إلى مهارة أو تخصص معين مع محدودية عدد أصحاب هذه الخبرات، ارتفعت قيمة هذه المهارات في سوق العمل.

لماذا يختلف راتب موظفين في الوظيفة نفسها؟

ولفتت المارية إلى أن تشابه المسمى الوظيفي لا يعني بالضرورة حصول جميع العاملين على الراتب نفسه، موضحة أن اختلاف الأجور بين موظفين يشغلان الوظيفة ذاتها لا يعني تلقائيًا وجود عدم عدالة.

 مستوى الخبرة والمهارات

وأرجعت ذلك إلى إمكانية وجود فروق بين الموظفين في مستوى الخبرة والمهارات والتخصص والقدرات التي يمتلكها كل منهم، وهي عوامل يمكن أن تنعكس على قيمة الأجر.

موقع العمل وطبيعة الوظيفة ضمن عوامل تحديد الراتب

وأشارت إلى أن موقع العمل وطبيعة الوظيفة يمثلان أيضًا عاملين مؤثرين في تحديد قيمة الراتب، إلى جانب درجة الخطورة أو المخاطر المرتبطة ببعض المهن.

وبالتالي، فإن الوظائف التي تتطلب ظروف عمل خاصة أو تنطوي على مستويات مختلفة من المسؤولية والمخاطر قد تختلف أجورها عن وظائف أخرى، حتى في حال وجود تشابه في بعض المهام.

المهارات الإضافية تفتح بابًا لراتب مختلف

وأكدت خبيرة الاقتصاد المجتمعي أن امتلاك الموظف لمهارات إضافية يمكن أن يؤثر في موقعه داخل هيكل الرواتب، حتى إذا كان يحمل المسمى الوظيفي والدرجة الإدارية نفسها التي يحملها زميل آخر.

ومن بين هذه المهارات:

إتقان اللغات الأجنبية.

المهارات البرمجية والتقنية.

الذكاء الاجتماعي.

الذكاء العاطفي.

الخبرات المتخصصة والنادرة.

ما الذي يحدد قيمة راتب الموظف في النهاية؟

وبحسب ما أوضحته رانيا المارية، فإن الراتب هو نتاج مجموعة متداخلة من العوامل، وليس مجرد انعكاس للمؤهل الدراسي. فإلى جانب الشهادة والتخصص، تدخل خبرة الموظف ومهاراته وندرة قدراته في المعادلة، كما تؤثر طبيعة الشركة وإمكاناتها وموقع العمل وطبيعة الوظيفة والعرض والطلب في سوق العمل.

سوق العمل حجم الشركة الذكاء الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الطعام

نفس الأكل ونتائج مختلفة.. لماذا لا يستجيب جسمك للطعام مثل الآخرين؟

صورة ارشيفية

نفس الطعام ونتائج مختلفة.. أسباب اختلاف استجابة الجسم للوجبات الغذائية

العقل

إرهاق القرار.. عندما تتحول كثرة الاختيارات إلى عبء يستنزف طاقة العقل

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد