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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3366 شركة.. وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في احتفالية جمهورية الصين الشعبية بالعيد الوطني السابع والسبعين، حيث نقل، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس شي جين بينج، وحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، متمنيًا للصين دوام التقدم والازدهار.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين تمتد 70 عامًا 

وأكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن الاحتفال بالعيد الوطني الصيني هذا العام يأتي في مناسبة ذات أهمية خاصة، عقب زيارة  الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر، وبالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بما يعكس مسيرة راسخة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

وأوضح أن مصر والصين تتشاركان الرؤى المستقبلية وخطط التنمية، حيث تتكامل مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها  الرئيس شي جين بينج مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعميق المكون المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد إحدى المحطات المهمة لمبادرة «الحزام والطريق»، مشيرًا إلى أن شركة «تيدا» تمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، بعدما نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية والعالمية للاستثمار في المنطقة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر

وأوضح أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار عشر سنوات، بإجمالي تبادل تجاري بلغ  20 مليار دولار خلال عام 2025، وتحتل المرتبة الثانية عشرة على قائمة الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي 3366 شركة وتكاليف استثمارية  10 مليارات دولار.

وأشار إلى تطلع الحكومة إلى مزيد من التعاون مع الجانب الصيني وجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها صناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات التخزين، والألواح الشمسية، وتحلية مياه البحر، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والمنسوجات والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى الدور الذي لعبته الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركات التي أبدت اهتمامًا بالمشاركة في هذه المشروعات في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد فريد ترحيب مصر بمزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن مصر تعمل في الوقت ذاته على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الصيني، بما يسهم في زيادة الصادرات

وأعرب الوزير عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات المشتركة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وشدد الدكتور فريد على حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار الحوار بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين الصينيين بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، بما يشجع الشركات الصينية القائمة على التوسع في استثماراتها.

وزير الاستثمار الأسواق الأفريقية الصين مصر الشركات الصينية

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