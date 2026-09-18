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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا لتجهيز رباعي الفريق، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تمهيدًا لعودتهم والمشاركة مع الفريق عقب استئناف المباريات الرسمية.

الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات 

 

ويواصل أحمد نبيل كوكا برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية اليسرى، فيما يخضع طاهر محمد طاهر للتأهيل بعد تعرضه لكدمة قوية وجزع في أربطة المرفق الأيسر.

كما يعاني محمد الشناوي من شد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى، بينما يواصل ياسر إبراهيم برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل.

4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟

بدأ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبته في تدعيم بعض المراكز داخل قائمة الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن عموتة أبلغ وائل جمعة، مدير الكرة، باحتياجاته خلال جلسة عقدت عقب مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي.

وتتمثل أبرز طلبات المدير الفني في التعاقد مع 4 لاعبين، بينهم ثنائي في الخط الدفاعي، إلى جانب حارس مرمى رابع، مع إمكانية الاستعانة بأحد حراس قطاع الناشئين.

كما يرغب عموتة في تدعيم مركز الظهير الأيسر، مع إمكانية الاعتماد على أحد لاعبي قطاع الناشئين بدلًا من إبرام صفقة جديدة في هذا المركز.

ويأتي تحرك الجهاز الفني رغم البداية القوية للأهلي على مستوى النتائج، حيث حصد الفريق 13 نقطة من أول 5 مباريات في الدوري، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

ويعمل عموتة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع عناصر القائمة، قبل تحديد الأسماء التي يحتاج إلى دعمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما يتناسب مع احتياجاته الفنية وطريقة لعبه.

الأهلي محمد الشناوي ياسر إبراهيم طاهر محمد طاهر كوكا أحمد نبيل كوكا

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