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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا
إسبانيا
مجدي سلامة

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، عن قائمة فريقه التي ستخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التزقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة 26 لاعبا، لخوض أولى مباريات إسبانيا في البطولة، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل، 26 سبتمبر أمام إنجلترا، يليها مواجهة منتخب كرواتيا  يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، بينما ستُقام المباراة الثالثة يوم السبت 3 أكتوبر ضد منتخب التشيك، ويختتم "الماتادور" مباريات خلال فترة التوقف الدولي هذه بمواجهة أخرى يوم الثلاثاء 6 أكتوبر كرواتيا.

وجاءت قائمة اسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، جوسيب مارتينيز.

الدفاع: إيمريك لابورت، باو كوبارسي، بابلو بوبيل، دين هويسن، بيدرو بورو، إريك جارسيا، كوكوريلا، جريمالدو.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، بيدري، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، أليكس باينا، فيرمين لوبيز.

الهجوم: ميكيل أويارزابال، فيران توريس، داني أولمو، لامين يامال، روبرتو فرنانديز، فيكتور مونيوز، نيكو ويليامز، ييريمي بينو.

يذكر أن منتخب إسبانيا نجح بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي بتحقيق لقب كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، للمرة الثانية في تاريخ "الماتادور" على حساب منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد سجله اللاعب فيران توريس في الأشواط الإضافية.

قائمة إسبانيا دوري الأمم الأوروبية إسبانيا

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