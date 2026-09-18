عمر هريدي: أين الإدارة القانونية في الزمالك ومن يقرأ العقود؟

انتقد عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، طريقة إدارة بعض التعاقدات داخل النادي، متسائلًا عن دور الإدارة القانونية والجهاز الإداري في مراجعة العقود قبل اتمامها.

الزمالك

وقال هريدي عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «لما أعمل التعاقدات دي وأمشي، ولعيب أجيبه بفلوس وأدفع عليه غرامات، ولما اللاعب يكلمني ويفضل التعاقد بشكل ودي بـ50 مليون، أسيبه يروح ويدفعني 600 مليون.. إيه الكلام ده؟ فين الإدارة القانونية بتاعتك؟ فين الاستراتيجي بتاعتك؟ فين اللي بيقرأ العقود؟ فين رؤيتك؟ فين جهازك الإداري؟».

وفي سياق آخر، انتقد هريدي مستوى الخدمات داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع مكانة النادي وتاريخه، قائلًا: «النادي لا يليق أن أصفه بهذا الوصف، لأنني أنتمي إليه، لكنني أقول ذلك وأنا حزين.. هل الخدمات الموجودة داخل نادي الزمالك تتناسب مع مكانته واسمه وتاريخه؟ الإجابة: لا». وأضاف: «هل أعضاء النادي لديهم رضا عن الوضع الحالي؟ الإجابة أيضًا: لا، وأنا لا أتجنى على أحد، وإنما أتحدث عن الواقع الموجود داخل النادي».