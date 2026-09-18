أحمد حمدي يفتح النار على الزمالك: لم أصرف مستحقاتي ولا أحد يستجيب

فتح أحمد حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، النار على مسؤولي القلعة البيضاء، متحدثًا عن مستحقاته المالية المتأخرة وكواليس الفترة الأخيرة له داخل النادي قبل رحيله.

وقال أحمد حمدي، في تصريحات عبر قناة «النهار»، إنه لم يحصل على مستحقاته المالية كاملة منذ عامه الأول مع الزمالك، رغم تمسكه بالاستمرار داخل النادي حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح: «لي الكثير من المستحقات من أول عام لي في الزمالك ولم أحصل عليها حتى الآن، وحاولت كثيرًا التواصل مع مسؤولي النادي للحصول على باقي مستحقاتي، ولم أتلق أي استجابة حتى الآن».

أحمد حمدي يتحدث عن استبعاده

وتطرق لاعب الاتحاد السكندري إلى فترة ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن مصابًا، رغم تداول أنباء وقتها تفيد بتعرضه للإصابة، قبل أن تتردد أخبار أخرى عن استبعاده لأسباب فنية.

وقال: «لم أكن مصابًا، ومع ذلك كانت الأخبار تتردد أنني مصاب، وبعدها انتشرت أخبار بأنني مستبعد فنيًا».

تفاصيل التحقيق مع لاعب الزمالك السابق

كما كشف أحمد حمدي تفاصيل واقعة تحويله للتحقيق خلال وجوده داخل الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يعرف سبب اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الواقعة انتهت دون إدانة له.

وأضاف: «لا أعلم سبب تحويلي للتحقيق رغم أنني لم أرتكب أي خطأ وقتها، والواقعة انتهت دون إدانة لي، ورحل بسببها أشخاص كانوا يعملون داخل النادي».

ورغم حديثه عن الأزمات التي واجهها داخل النادي، شدد أحمد حمدي على مكانة الزمالك بالنسبة له، مؤكدًا أن القلعة البيضاء تتمتع بشعبية كبيرة، وشبه النادي بـ«الألماس» رغم وجود بعض الأزمات.