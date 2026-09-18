فرج عامر: تألق وسام أبو علي مع الأهلي لا يضمن نجاحه مع أي نادٍ آخر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن تألق أي لاعب مع نادٍ لا يعني بالضرورة تكرار النجاح والتألق بنفس الدرجة مع نادٍ آخر، مشيرًا إلى أن كرة القدم ترتبط بعوامل عديدة، من بينها الأجواء والنوايا والتوفيق.

وسام أبو علي

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كرة القدم اعتاب ونوايا، والتوفيق بالنوايا الطيبة، وتألقك في نادي ليس معناه نجاحك وتألقك في نادي آخر بنفس الدرجة».

وأضاف: «أعتقد أن وسام لن يعود إلى الأهلي، لأن تفكيره مختلف»، في إشارة إلى موقف المهاجم الفلسطيني من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.