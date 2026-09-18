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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

الاهلي والزمالك في الكرة النسائية
الاهلي والزمالك في الكرة النسائية
حمزة شعيب

يتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في منافسات دوري الكرة النسائية، عندما يلتقي الفريقان في الرابعة والنصف عصر اليوم، على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة لدى الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث، حيث يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية، بينما يسعى الزمالك لتعويض خسارته في بداية مشواره بالمسابقة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

وتدير الحكمة نورا سمير المباراة كحكم ساحة، ويعاونها كل من يارا عاطف حكمًا مساعدًا أول، ومي حسن حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما تتولى أسماء نصار مهمة الحكم الرابع.

الأندية المشاركة في دوري السيدات

ويشهد الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات مشاركة 16 فريقًا، وهي: الأهلي، الزمالك، مسار، وادي دجلة، زد إف سي، بالم هيلز، البنك الأهلي، المقاولون العرب، رع، المصري، مودرن سبورت، إس إي كيه إف سي، إنبي، بيراميدز، سموحة، ومركز شباب الزهور.

نظام دوري الكرة النسائية

وتقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام دوري من دورين، بحيث يخوض كل فريق 30 مباراة على مدار المسابقة، في إطار نظام يهدف إلى زيادة عدد المباريات وتعزيز المنافسة بين الأندية.

وفي صراع الهبوط، تنص لائحة المسابقة على هبوط الفريقين صاحبي المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى دوري القسم الثاني للكرة النسائية، ما يفتح الباب أمام منافسة قوية لتجنب المراكز المتأخرة.

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