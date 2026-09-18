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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يواجه جالطة سراي.. أول لقاء للمدرب الألماني لطرابزون بعد تعيينه خلفا لفاتح تيكه

طرابزون سبور
طرابزون سبور
حمزة شعيب

يستعد الألماني توماس ريس لخوض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية لفريق طرابزون سبور، عندما يواجه جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وتولى ريس تدريب طرابزون سبور خلفًا للمدرب التركي فاتح تيكي، الذي رحل عن منصبه في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، ليبدأ المدير الفني الألماني مهمته بمواجهة قوية أمام حامل لقب الدوري التركي.

أول لقاء للمدرب الألماني توماس ريس بعد تعيينه خلفا لفاتح تيكه

ومن المقرر أن تقام مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي يوم السبت 19 سبتمبر 2026، في ملعب «بابارا بارك»، معقل طرابزون سبور.

وتحظى المواجهة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل وجود محمد صلاح ضمن صفوف طرابزون سبور، ليعمل النجم المصري تحت قيادة توماس ريس، الذي سبق له تدريب مواطنه حسام عبد المجيد خلال فترة وجوده في لودوجوريتس البلغاري.

ويمتلك ريس خبرة سابقة في الكرة التركية، بعدما تولى تدريب فريق سامسون سبور، قبل انتقاله إلى لودوجوريتس ثم عودته مجددًا إلى الدوري التركي عبر بوابة طرابزون سبور.

ويسعى المدرب الألماني إلى تحقيق بداية قوية مع فريقه الجديد، خاصة أن مواجهة جالطة سراي تمثل اختبارًا صعبًا في مستهل مشواره مع طرابزون سبور.

توماس ريس طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي اخبار محمد صلاح

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