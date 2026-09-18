طالبان ترحب بدور سعودي أكبر لحل النزاع مع باكستان

أعربت حركة طالبان عن ترحيبها باضطلاع المملكة العربية السعودية بدور أكبر في الجهود الرامية إلى المساعدة في حل النزاع القائم مع باكستان، وفق ما نقلته قناة العربية عن مسؤولين في طالبان.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر بين أفغانستان وباكستان، في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية إلى احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات أوسع، خاصة في ظل القضايا الأمنية والسياسية العالقة بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته «العربية»، فإن طالبان أكدت استعدادها للترحيب بالدور السعودي في مسار تسوية الخلاف، بما قد يفتح المجال أمام جهود وساطة إقليمية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين كابل وإسلام آباد.

وتحظى السعودية بعلاقات مع كل من أفغانستان وباكستان، وهو ما يمنح أي تحرك دبلوماسي سعودي محتمل أهمية في مساعي خفض التوتر وتهيئة الظروف أمام الحوار.

ويرتبط جانب مهم من الخلافات بين الطرفين بالملف الأمني والحدود، إلى جانب اتهامات متبادلة بشأن نشاط جماعات مسلحة، وهي ملفات تمثل تحديات مستمرة أمام العلاقات الأفغانية-الباكستانية.

ويشير الترحيب الطالباني إلى رغبة في الاستفادة من القنوات الدبلوماسية الإقليمية لمعالجة الخلافات، فيما يبقى نجاح أي وساطة مرتبطًا بمواقف الطرفين ومدى استعدادهما للدخول في حوار مباشر والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا محل النزاع.

ويأتي ذلك في وقت تكتسب فيه التحركات الإقليمية أهمية متزايدة لتجنب تصعيد جديد بين أفغانستان وباكستان، في ظل تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية محتملة لأي توتر ممتد بين البلدين.