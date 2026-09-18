كيفية الحصول على شقة بالإيجار التمليكي من وزارة الإسكان 2026

يبحث الراغبي في حجز شقق الإيجار التمليكي 2026، عن تفاصيل إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمحدودي الدخل.

شقق الإيجار التمليكي 2026

وتستعد وزارة الإسكان لفتح باب الحجز إلكترونيا من خلال بوابة مسكن اعتبارا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الوحدات المطروحة ومساحاتها ومواقعها والقيم الإيجارية ونظم السداد والتخصيص وشروط الاستحقاق والحد الأقصى للدخل.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان موعد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين بهدف تنظيم عملية الحجز وإتاحة الفرصة للفئات المستحقة.

وتبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026 وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم بالإضافة إلى الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى.

طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيا من خلال بوابة مسكن وفقا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

ويجب على المتقدم قراءة كراسة الشروط بالكامل قبل تسجيل الطلب للتعرف على تفاصيل الوحدات المتاحة ومساحاتها ومواقعها والقيمة الإيجارية ونظام السداد وقواعد التخصيص وشروط الاستحقاق والحد الأقصى للدخل.

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة سكنية

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل في 26 مدينة جديدة وتتراوح مساحاتها بين 57 و161 مترا مربعا.

كما يتضمن الطرح 5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها في 8 مدن جديدة وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترا مربعا.

وتأتي الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر مع تخصيص نسبة 5 بالمائة من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم المستوفين لشروط الحجز والاستحقاق.

ويتم توزيع الوحدات وفقا لشرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم بينما تتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية الخاصة بأسعار الوحدات والقيم الإيجارية ونظم التخصيص والسداد.

شقق الإيجار التمليكي 2026

قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه وفقا لمساحة الوحدة وموقعها.

وتحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل المسموح به للتقديم وفقا للقواعد المنظمة للطرح.

كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما لقيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية وذلك على مدار مدة الإيجار.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه.

وتتضمن شروط التقديم سداد مصروفات تسجيل بقيمة 365 جنيها وهي مصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يلتزم المتقدم بسداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات التي تتضمن وحدات ضمن الطرح.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

مدن شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع وحدات الإيجار المنتهي بالتملك على نحو 26 مدينة جديدة بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين في عدد من المحافظات والمناطق.

وتشمل المدن القاهرة الجديدة و15 مايو وبدر والشروق والعبور والعبور الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة والفيوم الجديدة والفشن الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وملوي الجديدة وناصر الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

ويكون التقديم وفقا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة إقامة المواطن يمكن التقدم بمدينة أخرى وفقا للقواعد التي تحددها كراسة الشروط.

شقق الإيجار التمليكي 2026

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

يستعد الراغبون في الحجز لتجهيز المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

كما تتضمن المستندات مفردات مرتب حديثة للعاملين أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة وشهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث.

ويطلب كذلك تقديم برنت تأمينات اجتماعية إن وجد وإقرار ضمن كراسة الشروط بعدم حصول المتقدم على دعم سكني سابق وفقا للقواعد المنظمة للطرح.