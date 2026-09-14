شقق الإيجار التمليكي 2026.. شروط الحجز والأوراق والموعد

تتصدر شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 وموعد التقديم والأوراق المطلوبة اهتمام المواطنين، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن طرح يضم 25 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب 15 ألف وحدة يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وذلك ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، مع إتاحة نظام سداد يخفف من أعباء شراء الوحدة بنظام التمليك المباشر، وتبدأ مراحل التقديم اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026 وفق المواعيد المحددة لكل فئة.

ما تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يشمل الطرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، منها 10 آلاف وحدة تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب 15 ألف وحدة يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، ويأتي الطرح في إطار توفير وحدات مناسبة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع الاعتماد على نظام يتيح الاستفادة من الوحدة بنظام الإيجار وصولًا إلى التملك وفق الضوابط المحددة.

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وتتراوح مساحات وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 57 و161 مترًا مربعًا بالنسبة للوحدات المنفذة، بينما تتراوح مساحات الوحدات المقرر تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا، وتنتظر التفاصيل النهائية الخاصة بكل وحدة ما ستتضمنه كراسة الشروط من بيانات تتعلق بالقيمة الإيجارية وآليات السداد والتخصيص.

متى يبدأ التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

من المقرر أن يبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ولذلك يمثل الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة نقطة أساسية أمام الراغبين في الاستفادة من الطرح.

ويجب على المتقدمين متابعة المنصة والموقع الرسمي المحدد من وزارة الإسكان، والاطلاع على كراسة الشروط عند إتاحتها، ثم استكمال البيانات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقررة للتقديم، مع مراجعة المستندات قبل إرسال الطلب.

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تتضمن أبرز شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه، إلى جانب الالتزام بسداد مصروفات التسجيل المحددة وفقًا لكراسة الشروط وسداد مبلغ التأمين المقرر للوحدة من خلال وسائل السداد المحددة، فضلًا عن الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في كراسة الشروط.

كما يتضمن النظام الاستفادة من دعم الإيجار وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، وتختلف قيمة الدعم بحسب مستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وفقًا للضوابط المنظمة للطرح.

كم تبلغ قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي؟

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الخاصة بالقيمة الإيجارية وآليات السداد والتخصيص، وهو ما يجعل الاطلاع على الكراسة عند طرحها خطوة أساسية لمعرفة البيانات النهائية المتعلقة بالوحدة المستهدف حجزها.

كما يتيح النظام دعمًا للإيجار للمستحقين وفقًا للضوابط المحددة، على أن تختلف قيمة الدعم بحسب مستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويكون تحديد الاستحقاق وفق القواعد المنظمة للطرح.

ما مدة عقد الإيجار المنتهي بالتملك؟

يعتمد نظام الإيجار المنتهي بالتملك على تحرير عقد إيجار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بينما تصل مدة النظام إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم المستفيد خلالها بسداد القيمة الإيجارية ومصروفات الصيانة وفقًا للقواعد المحددة.

وبعد انتهاء المدة واستيفاء الضوابط المطلوبة، يمكن تملك الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري الساري وقتها، وبذلك يرتبط الانتقال إلى مرحلة التملك باستيفاء الشروط والضوابط المحددة للنظام، وليس بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار وحدها.

ما الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي؟

يحتاج المتقدمون إلى تجهيز مجموعة من المستندات عند فتح باب الحجز، وفي مقدمتها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، وشهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات اجتماعية، إن وجد، إلى جانب الإقرار الموجود بكراسة الشروط الخاص بعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويجب مراجعة البيانات الواردة في المستندات والتأكد من مطابقتها للبيانات التي يتم تسجيلها إلكترونيًا، مع الالتزام بما تحدده كراسة الشروط من إجراءات ومستندات خلال فترة التقديم، حتى لا يتسبب نقص البيانات أو عدم استكمال الإجراءات في عدم قبول الطلب.

كيف يتم التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال المنصة والموقع الرسمي المحدد من وزارة الإسكان، مع إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الوحدات وشروط الاستحقاق وخطوات التقديم والحجز وقواعد السداد والتخصيص ومواعيد التقديم والقرعة إن وجدت، ويكون على الراغبين في الحجز متابعة المنصة الرسمية لمعرفة إجراءات التسجيل فور فتح باب التقديم.

ويبدأ المتقدم بالدخول إلى المنصة المحددة، ثم الاطلاع على كراسة الشروط وقراءة الضوابط المطلوبة، وبعد ذلك إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة واستكمال خطوات الحجز، مع مراجعة الطلب قبل الإرسال والتأكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة.

ما المدن المطروح بها شقق الإيجار التمليكي؟

تتوزع الوحدات الجاهزة على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وذلك ضمن خريطة المدن التي يشملها طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي خريطة المدن ضمن اهتمام المواطنين بالبحث عن أماكن شقق الإيجار التمليكي 2026، خاصة مع تنوع المناطق المطروح بها الوحدات واختلاف المساحات، بينما تظل التفاصيل النهائية الخاصة بكل وحدة مرتبطة بما سيتم إتاحته في كراسة الشروط.

ما الذي يجب معرفته قبل حجز شقق الإيجار التمليكي؟

ينتظر الراغبون في التقديم إعلان كراسة الشروط رسميًا للاطلاع على جميع التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار والقيم الإيجارية وشروط الاستحقاق وأماكن الوحدات وآليات السداد والتخصيص قبل بدء إجراءات الحجز، ولذلك ينبغي عدم الاعتماد على أي بيانات غير واردة في القنوات والمنصات الرسمية المحددة للطرح.

وتظل شروط السن والدخل والمستندات ومواعيد التقديم وطريقة التسجيل من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها المواطن قبل بدء إجراءات الحجز، خاصة أن التقديم يمر بمراحل زمنية محددة، تبدأ بالنسبة للمواطنين من ذوي الهمم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، ثم تفتح المرحلة الثانية لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.