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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإيجار التمليكي 2026.. 25 ألف شقة جديدة وشروط التقديم ومدة السداد

شقق الإسكان
شقق الإسكان
محمد البدوي

يترقب المواطنون تفاصيل الطرح السكني الجديد الذي تستعد وزارة الإسكان لإعلانه، في ظل توجه لتوفير وحدات بنظم متنوعة تتيح للمواطن الاختيار بين الإيجار والتمليك والإيجار المنتهي بالتملك. 

تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت

ويستهدف الطرح شرائح مختلفة من المواطنين وفقًا لمستويات الدخل والظروف الاجتماعية، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا لبعض الوحدات لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد. 

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل التي تمنح المواطن فرصة الانتفاع بالوحدة لفترة طويلة قبل انتقال الملكية إليه وفقًا للشروط والقواعد المحددة. وفيما يلي أبرز تفاصيل الطرح المرتقب، والفئات المستهدفة، وشروط الدخل، وطريقة التقديم.

طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والتمليك
 

وكشف محمد زكريا، المتخصص في ملف الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن الطرح السكني المرتقب من وزارة الإسكان، والذي يتضمن وحدات بنظامي الإيجار والتمليك، إلى جانب نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

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وأوضح زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تستعد لطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الإعلان عن الشروط والتفاصيل الخاصة بالطرح بصورة مباشرة يوم 20.

وأشار إلى أن الطرح الجديد يستهدف توفير بدائل سكنية تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، مع تحديد شروط الاستفادة وفقًا لمعايير اجتماعية ومستويات الدخل.

15 ألف وحدة ضمن أحد الطروحات
 

وأوضح المتخصص في ملف الإسكان أن أحد الطروحات يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية، ويستهدف عددًا من الشرائح الاجتماعية وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد المستحقين.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للدخل بالنسبة للفئات المستهدفة يبلغ 6 آلاف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16 ألف جنيه.

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وتختلف تفاصيل وشروط الاستفادة بحسب نوع الوحدة والنظام الذي يختاره المواطن، وفقًا لما سيتم الإعلان عنه رسميًا ضمن كراسة الشروط.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
 

ولفت محمد زكريا إلى أن التقديم على بعض الوحدات سيكون إلكترونيًا، من خلال منصة مصر الرقمية.

وأوضح أن المواطن الراغب في التقديم يمكنه إنشاء حساب على المنصة، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، بما يساهم في تسهيل عملية التسجيل وإتمام الإجراءات دون الحاجة إلى التعامل الورقي التقليدي.

ومن المقرر أن تتضمن التفاصيل المعلنة قواعد التقديم والمستندات المطلوبة وآليات اختيار المستحقين لكل طرح.

ما الفرق بين الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك؟
 

وأوضح زكريا أن نظام الإيجار العادي يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للقواعد المحددة.

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وفي حال رغبة المواطن في تملك الوحدة، يمكنه التقدم إلى الصندوق المختص وفقًا للضوابط المعلنة، مع احتساب جزء من المبالغ التي سبق دفعها كإيجار ضمن قيمة الوحدة، بحسب القواعد المنظمة لذلك؛ وبذلك يوفر نظام الإيجار العادي للمواطن فرصة الانتفاع بالوحدة أولًا، مع إمكانية التقدم للتملك في مرحلة لاحقة وفقًا للشروط.

الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 20 عامًا
 

أما نظام الإيجار المنتهي بالتملك، فيختلف من حيث مدة الانتفاع، حيث تمتد فترة الإيجار إلى 20 عامًا.

وبعد استيفاء المواطن للشروط المحددة في النظام، يصبح من حقه تملك الوحدة وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتم الإعلان عنها.

ويتيح هذا النظام للمواطن الحصول على وحدة سكنية والانتفاع بها لفترة طويلة، مع إمكانية انتقال الملكية إليه في نهاية المدة وفقًا للشروط المحددة.

قيمة الإيجار تختلف حسب المحافظة
 

وأكد المتخصص في ملف الإسكان أن قيمة الإيجار لن تكون موحدة لجميع الوحدات، وإنما تختلف وفقًا للمحافظة وموقع الوحدة ومستوى المنطقة.

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وأوضح أن من الضوابط المعلنة أن قيمة الإيجار لا تتجاوز 25% من دخل المواطن، بما يهدف إلى الحفاظ على قدرة المستفيد على سداد القيمة الإيجارية دون تحميله أعباء مالية تتجاوز إمكاناته.

موعد إعلان التفاصيل الكاملة
 

وتأتي هذه الطروحات في إطار توفير بدائل سكنية متعددة أمام المواطنين، سواء من خلال التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك.

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ومن المنتظر أن يكشف الإعلان المرتقب عن التفاصيل الكاملة للطرح، بما يشمل أماكن الوحدات، وأسعارها، وشروط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة، وآليات وموعد التقديم، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لكل نظام من أنظمة الانتفاع والتملك.

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