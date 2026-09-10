سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز

لم يُخفِ ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول وقائده السابق، سعادته بفشل آرسنال في التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في موقف يعكس المنافسة الشديدة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال قد دخل سوق الانتقالات بقوة، بعدما عزز صفوفه بالتعاقد مع برونو جيماريش وإزري كونسا وكريستوس تزوليس، في محاولة للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2004.

آرسنال فشل في حسم عدد من الصفقات الهجومية

ورغم تحركاته القوية في سوق الانتقالات، لم يتمكن آرسنال من تحقيق جميع أهدافه، خاصة على مستوى تدعيم الخط الأمامي.

وحاول النادي اللندني الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلا أن لاعب ريال مدريد رفض اهتمام آرسنال وفضل تجديد عقده مع النادي الإسباني.

كما كان مورجان روجرز ضمن أهداف آرسنال، لكنه اختار في النهاية الانتقال إلى تشيلسي بدلًا من الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألفاريز كان هدفًا رئيسيًا لآرسنال

وكان جوليان ألفاريز أحد أبرز الأسماء التي سعى آرسنال للتعاقد معها، خاصة بعدما أعلن المهاجم الأرجنتيني رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال الصيف.

ورغم أن أتلتيكو مدريد أبدى عدم رغبته في بيع اللاعب إلى برشلونة، فإن ألفاريز لم يبدِ الحماس الكافي للانتقال إلى آرسنال، لتنتهي محاولات النادي اللندني دون إتمام الصفقة.

وهو الأمر الذي أسعد جيرارد، الذي تحدث عن القضية خلال ظهوره عبر قناة «تي إن تي سبورتس».

جيرارد: سعيد فقط لأنه لم يذهب إلى آرسنال

وقال جيرارد: «أتفهم وجهة نظره، لكن أتلتيكو مدريد لا يريد تقوية منافس وأن يكون ناديًا تابعًا للفرق التي يمكنه منافستها محليًا وفي دوري أبطال أوروبا، لذلك يمكنك أن تتفهم الأمر من وجهة نظر النادي أيضًا».

ثم أضاف أسطورة ليفربول تصريحًا صريحًا بشأن موقفه من عدم انتقال ألفاريز إلى آرسنال، قائلًا: «أنا سعيد فقط لأنه لم يذهب إلى آرسنال، سأترك هذا الأمر عند هذا الحد».

ألفاريز لم يسجل أمام ليفربول

وكان ألفاريز قد ظهر مع أتلتيكو مدريد أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، لكنه فشل في التسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1.

ورغم ذلك، يرى جيرارد أن المهاجم الأرجنتيني قادر على استعادة ثقة جماهير أتلتيكو مدريد سريعًا، مؤكدًا أن تسجيل هدف وتقديم مباراة قوية يمكن أن يغير الكثير من الأمور.

وقال جيرارد: «أعتقد أنه يحظى بثقة المدرب ودعمه، ومن الواضح أن تسجيل هدف وتقديم أداء جيد يمكن أن يغير الكثير من الأمور».

جيرارد: فرصة حلمه قد تكون ضاعت إلى الأبد

وأشار جيرارد إلى أن فشل ألفاريز في الرحيل عن أتلتيكو مدريد قد يظل حاضرًا في ذهن اللاعب، خاصة بعدما ارتبط اسمه برغبة واضحة في خوض تجربة جديدة.

وقال: «لكن سيظل في ذهنه أن فرصة تحقيق حلمه قد ضاعت، وربما إلى الأبد».

ومع ذلك، شدد جيرارد على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المهاجم الأرجنتيني، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم.

«لاعب من الطراز الرفيع»

وأشاد جيرارد بإمكانات ألفاريز، قائلًا: «لكنه لاعب من الطراز الرفيع، مثير للغاية، ذكي جدًا، وليس من المستغرب أن يكون مطلوبًا في جميع أنحاء العالم».

واختتم أسطورة ليفربول تصريحاته بقوله: «إنه هداف، ومبدع؛ أحب مشاهدته».