قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: زياراتي الميدانية شملت 630 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية
قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز

جيرارد
جيرارد
إسلام مقلد

لم يُخفِ ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول وقائده السابق، سعادته بفشل آرسنال في التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في موقف يعكس المنافسة الشديدة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال قد دخل سوق الانتقالات بقوة، بعدما عزز صفوفه بالتعاقد مع برونو جيماريش وإزري كونسا وكريستوس تزوليس، في محاولة للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2004.

آرسنال فشل في حسم عدد من الصفقات الهجومية

ورغم تحركاته القوية في سوق الانتقالات، لم يتمكن آرسنال من تحقيق جميع أهدافه، خاصة على مستوى تدعيم الخط الأمامي.

وحاول النادي اللندني الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلا أن لاعب ريال مدريد رفض اهتمام آرسنال وفضل تجديد عقده مع النادي الإسباني.

كما كان مورجان روجرز ضمن أهداف آرسنال، لكنه اختار في النهاية الانتقال إلى تشيلسي بدلًا من الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألفاريز كان هدفًا رئيسيًا لآرسنال

وكان جوليان ألفاريز أحد أبرز الأسماء التي سعى آرسنال للتعاقد معها، خاصة بعدما أعلن المهاجم الأرجنتيني رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال الصيف.

ورغم أن أتلتيكو مدريد أبدى عدم رغبته في بيع اللاعب إلى برشلونة، فإن ألفاريز لم يبدِ الحماس الكافي للانتقال إلى آرسنال، لتنتهي محاولات النادي اللندني دون إتمام الصفقة.

وهو الأمر الذي أسعد جيرارد، الذي تحدث عن القضية خلال ظهوره عبر قناة «تي إن تي سبورتس».

جيرارد: سعيد فقط لأنه لم يذهب إلى آرسنال

وقال جيرارد: «أتفهم وجهة نظره، لكن أتلتيكو مدريد لا يريد تقوية منافس وأن يكون ناديًا تابعًا للفرق التي يمكنه منافستها محليًا وفي دوري أبطال أوروبا، لذلك يمكنك أن تتفهم الأمر من وجهة نظر النادي أيضًا».

ثم أضاف أسطورة ليفربول تصريحًا صريحًا بشأن موقفه من عدم انتقال ألفاريز إلى آرسنال، قائلًا: «أنا سعيد فقط لأنه لم يذهب إلى آرسنال، سأترك هذا الأمر عند هذا الحد».

ألفاريز لم يسجل أمام ليفربول

وكان ألفاريز قد ظهر مع أتلتيكو مدريد أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، لكنه فشل في التسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1.

ورغم ذلك، يرى جيرارد أن المهاجم الأرجنتيني قادر على استعادة ثقة جماهير أتلتيكو مدريد سريعًا، مؤكدًا أن تسجيل هدف وتقديم مباراة قوية يمكن أن يغير الكثير من الأمور.

وقال جيرارد: «أعتقد أنه يحظى بثقة المدرب ودعمه، ومن الواضح أن تسجيل هدف وتقديم أداء جيد يمكن أن يغير الكثير من الأمور».

جيرارد: فرصة حلمه قد تكون ضاعت إلى الأبد

وأشار جيرارد إلى أن فشل ألفاريز في الرحيل عن أتلتيكو مدريد قد يظل حاضرًا في ذهن اللاعب، خاصة بعدما ارتبط اسمه برغبة واضحة في خوض تجربة جديدة.

وقال: «لكن سيظل في ذهنه أن فرصة تحقيق حلمه قد ضاعت، وربما إلى الأبد».

ومع ذلك، شدد جيرارد على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المهاجم الأرجنتيني، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم.

«لاعب من الطراز الرفيع»

وأشاد جيرارد بإمكانات ألفاريز، قائلًا: «لكنه لاعب من الطراز الرفيع، مثير للغاية، ذكي جدًا، وليس من المستغرب أن يكون مطلوبًا في جميع أنحاء العالم».

واختتم أسطورة ليفربول تصريحاته بقوله: «إنه هداف، ومبدع؛ أحب مشاهدته».

ستيفن جيرارد جيرارد ليفربول آرسنال جوليان ألفاريز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: سحرة فرعون رضى الله عنهم أعلى الناس إيمانا بعد الأنبياء

كلية الإعلام جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام.. اعرف التفاصيل والشروط

دار الإفتاء المصرية تدرب باحثين ماليزيين

صناعة الفتوى المالية. الإفتاء تدرب باحثين ماليزيين على التعامل مع النوازل المعاصرة

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد