أجندة أخبار الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريًا، بعد صلاة المغرب، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

«الإبداع والابتكار في العهد النبوي» موضوع خطبة الجمعة

تُلقى خطبة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية بعنوان «الإبداع والابتكار في العهد النبوي»، وتتناول منهج النبي ﷺ في رعاية المواهب واستثمار الطاقات وتنمية القدرات، إلى جانب أهمية العلم والاجتهاد واكتشاف مواهب الأبناء مع بداية العام الدراسي الجديد.

استمرار منافسات «القاهرة 2026» للألعاب الإفريقية للجامعات

تتواصل منافسات دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» في عدد من المنشآت، وتشمل السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم بنوعيها، والمبارزة وكرة القدم داخل الصالات، إلى جانب منافسات التايكوندو بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

افتتاح 18 مسجدًا جديدًا في المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا جديدًا في عدد من المحافظات، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله وتهيئة المساجد لأداء الشعائر الدينية وخدمة روادها.

انطلاق دوري الكرة النسائية بمشاركة 16 فريقًا

تنطلق منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 16 فريقًا، في إطار توسيع قاعدة المشاركة وتطوير مستوى المنافسة.

عروض أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بقصر ثقافة الغردقة

يستضيف قصر ثقافة الغردقة عروض أفلام الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية والتجريبية، ضمن برنامج العروض السينمائية.

علي الحجار في «100 سنة غنا» بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساءً فعالية «100 سنة غنا» للفنان علي الحجار، وتحتفي بتاريخ الغناء المصري والعربي من خلال مجموعة من أبرز أعمال كبار المطربين والملحنين.

«سما المداحين» في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري في السابعة والنصف مساءً أمسية «سما المداحين» لفرقة الإنشاد الديني بقيادة كريم الغزولي، وتتضمن مدائح نبوية وأناشيد دينية من التراث الصوفي المصري.

ورشة «من الضيق إلى الرحابة»

تنظم مؤسسة الرخاوي للتدريب والأبحاث العلمية، بالتعاون مع د. أحمد ضبيع، ورشة «من الضيق إلى الرحابة» من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقر المؤسسة، مع إتاحة الحضور أونلاين، وتتضمن رحلة تفاعلية تجمع بين القصص والحكايات والحوارات والتجارب العملية.

محمود أكرم في ساقية الصاوي

يحيي الفنان محمود أكرم حفلًا غنائيًا في الثامنة مساءً بقاعة النهر في ساقية الصاوي، يقدم خلاله مجموعة من الأغاني ذات الطابع الشبابي.

أميرة حامد في دار الأوبرا

تحيي عازفة الهارب أميرة حامد أمسية موسيقية في الثامنة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تقدم خلالها مقطوعات كلاسيكية عالمية.

«التقبل بداية التعافي» في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الخامسة مساءً لقاء «التقبل بداية التعافي»، ويناقش أهمية تقبل الذات والمشاعر والظروف في التعامل الواعي مع التحديات الحياتية.

افتتاح الموسم الـ23 لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية

يشهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية في السابعة مساءً افتتاح الموسم الثالث والعشرين لمركز تنمية المواهب بعنوان «موسيقى بلا حدود»، احتفاء بالمواهب والطاقات الفنية الشابة.

هشام خرما في مكتبة الإسكندرية

يحيي الموسيقار هشام خرما أمسية موسيقية في الثامنة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، بمصاحبة أوركسترا المكتبة وقيادة المايسترو ناير ناجي.

ورشة تجمع بين الفن، الحِرف اليدوية، وحكايات الإسكندرية

تقام ورشة «Magnetic Alexandria: Create Your Landmark» في الخامسة مساءً بالأنفوشي، وتجمع بين الفن والحرف اليدوية وحكايات المدينة، من خلال تصميم قطعة مغناطيسية مستوحاة من أحد أشهر معالم الإسكندرية.

«سينما على الماشي» في وسط البلد

يقدم «ميدفست مصر» تجربة «سينما على الماشي» في وسط البلد، تتضمن رحلة لمشاهدة 4 أفلام قصيرة من مصر وفرنسا والأرجنتين وإيطاليا، ضمن فعاليات المهرجان، وتبدأ العروض في السابعة مساءً، بسعر تذكرة 750 جنيهًا.

يوم مسرح الطفل بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة يومًا لمسرح الطفل من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساءً، يتضمن فقرات للأطفال وكورسات اللغات والدوبلاج والبرمجة، إلى جانب عرض مسرحي درامي بعنوان «بدّي Welcome to».

زيارة ميدانية إلى قلعة صلاح الدين

ينظم مركز «كنوز أثرية» زيارة ميدانية إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، تتضمن جولة وشرحًا أثريًا وتاريخيًا لأبرز معالم القلعة ومنشآتها، مع إشراف وتنظيم طوال الزيارة.

ندوة «الاستعداد النفسي والذهني للعام الدراسي الجديد» بجامع عمرو بن العاص

تقام ندوة تثقيفية بعنوان «الاستعداد النفسي والذهني للعام الدراسي الجديد» عقب صلاة الجمعة مباشرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنظمها وزارة الأوقاف.

محاضرة مجانية في أساسيات تصوير الفيديو

تقدم «روح مصر» محاضرة مجانية في الخامسة مساءً، للتعريف بأساسيات تصوير الفيديو، من إعدادات الكاميرا ومثلث التعريض وتسجيل الصوت وتوازن اللون الأبيض إلى زوايا وحركات الكاميرا.

أول لقاء لنادي «Shazly’s Book Club» بمكتبة البلد

تنظم مكتبة البلد في الثالثة عصرًا أول لقاء لنادي «Shazly’s Book Club»، لمناقشة رواية «اللؤلؤة التي كسرت محارتها» للكاتبة نادية الهاشمي، وطرح قضايا الأدب الأفغاني والهوية والحرية وتجارب المرأة، وتدير اللقاء الكاتبة والمترجمة نهى الشاذلي.

ليلة موسيقية مع صفا الهلالي في الإسكندرية

تقدم صفا الهلالي ليلة موسيقية وفنية في الثامنة مساءً بـ«هيباتيا» بمنطقة المنشية في الإسكندرية، تتضمن مجموعة من الفقرات الموسيقية والفنية.

استمرار فعاليات «شارع الفن» في 6 محافظات

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» في المنيا وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية وبني سويف وأسوان، وتتضمن عروضًا فنية وورشًا للأطفال وأنشطة تفاعلية واكتشاف المواهب؛ ففي المنيا الخامسة مساءً بكورنيش النيل، وكفر الشيخ السادسة مساءً بحديقة صنعاء، والإسكندرية السادسة مساءً بشارع الحضارات «النبي دانيال»، والإسماعيلية الثامنة مساءً بحديقة الشيخ زايد، وبني سويف الثامنة مساءً بالممشى السياحي، وأسوان الثامنة مساءً بميدان المحطة.

أمسية أدبية بقصر ثقافة منيا القمح

تقام أمسية أدبية بقصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية في السادسة مساءً.

عرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني

يقدم قصر ثقافة الطفل بسوهاج عرضًا فنيًا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني في السابعة مساءً.

عرض فني لفريق كورال الجيزة

يقدم نادي الشمس بالقاهرة عرضًا فنيًا لفريق كورال الجيزة في الثامنة مساءً.

عرض لفرقة الإنشاد الديني ببورسعيد

يستضيف قصر ثقافة بورسعيد عرضًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني في التاسعة مساءً.

«حواديت» على مسرح مركز الإبداع الفني

تُعرض مسرحية «حواديت» لفرقة «استوديو الممثل» في السابعة والنصف مساءً على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، من إخراج خالد جلال.

«متولي وشفيقة» على مسرح الطليعة

تُعرض مسرحية «متولي وشفيقة» في التاسعة مساءً بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني.

«مغامرات جيمو» على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر في الثامنة مساءً عرض مسرحية «مغامرات جيمو» لأصحاب الهمم، من تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري.

«باسورد» على مسرح العرائس

يواصل مسرح العرائس بالعتبة في السابعة والنصف مساءً عرض مسرحية الأطفال «باسورد»، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور.

«أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد

يواصل مسرح الغد في الثامنة مساءً عرض «أداجيو.. اللحن الأخير»، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، الذي يقدم أعمالًا أدبية في قوالب مسرحية معاصرة.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» في الثامنة مساءً على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، ضمن عروض فرقة مسرح الشباب، من إخراج حسام التوني.

«حلم حلاوة» على مسرح المتروبول

يواصل المسرح القومي للأطفال بالعتبة في الثامنة مساءً عرض «حلم حلاوة»، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب.

«يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية «يمين في أول شمال» في الثامنة والنصف مساءً بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع قصر العيني، من تأليف وإخراج عبدالله صابر.

«بحلم وأنا صاحي» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية في الثامنة مساءً مسرحية «بحلم وأنا صاحي»، التي تقدم تجربة نفسية تمزج بين الواقع والخيال، من تأليف وإخراج محمد سمير.

3 مسرحيات بتذكرة واحدة على مسرح الحياة

يقدم مسرح الحياة 3 مسرحيات في ليلة واحدة بتذكرة موحدة 50 جنيهًا، تبدأ في السابعة مساءً بـ«خلاويص... لسه»، ثم «شبكة وكتب كتاب» في الثامنة، و«أهو ده اللي صار» في التاسعة، بالقرب من محطة مترو ماسبيرو.

«ليلة القصص القصيرة» على مسرح 90

تقدم فرقة «مكتوب علينا» عرضًا تفاعليًا بعنوان «ليلة القصص القصيرة» على مسرح 90 بالتجمع الخامس، يعتمد على كتابة القصة مباشرة أمام الجمهور دون نص مسبق، ويتيح للحاضرين المشاركة في صناعة أحداث العرض.

«ظل نوتردام» على مسرح نهاد صليحة

تقدم «سودوكو للفنون» العرض المسرحي «ظل نوتردام»، عن رواية «أحدب نوتردام» لفيكتور هوجو، في الثامنة والنصف مساءً على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في أجواء من الغموض والتحقيق.

استمرار فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الـ27 من معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر من 20 دولة، مع برنامج ثقافي متنوع يضم الندوات والأمسيات الشعرية والنقدية والفعاليات الأدبية والفنية، وسلطنة عُمان ضيف شرف.

استمرار معرض «كادر عبر العصور» بمتحف أحمد شوقي

يواصل معرض «كادر عبر العصور» للفنانة سهى فتحي فعالياته بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، مقدمًا رحلة بصرية تستعرض تطور صورة المرأة والهوية عبر المدارس والحقب الفنية المختلفة.

استمرار تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

يستمر تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ورشة دولية لدراسة الاضطرابات الشمسية

تتواصل أعمال الورشة الدولية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدراسة الاضطرابات الشمسية وتأثيراتها على الأرض، بمشاركة باحثين وطلاب من الدول النامية، خاصة من أفريقيا.

معرض «أثر من ندا» بجاليري ضي الزمالك

يواصل جاليري ضي الزمالك عرض معرض «أثر من ندا» للفنان عطية حلمي، الذي يضم مجموعة من أعماله الفنية.

معرض «مائة عام من الفن» بجاليري ضي الزمالك

يواصل جاليري ضي الزمالك عرض معرض «مائة عام من الفن» للفنان صبري عبد الغني، ويضم مجموعة من أعماله الفنية.

معرض «أهلًا مدارس» بالقاهرة

يواصل معرض «أهلًا مدارس» استقبال الجمهور لتوفير مستلزمات العام الدراسي بمشاركة عارضين من مختلف القطاعات، مع تقديم السلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة.

استمرار التقدم لمسابقة «ابتكر»

تستمر إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «ابتكر (عروستي)»، والتي تستهدف تصميم وصناعة عروسة مستوحاة من شخصيات المسرح المصري والعربي.

استمرار معرض «الحديقة السرية» بمركز الجزيرة للفنون

يواصل مركز الجزيرة للفنون عرض معرض «الحديقة السرية» للفنانة نرمين بهاء الدين، الذي يستلهم عالم الطفولة والذاكرة ومشاعر البحث عن الأمان والسلام.

استمرار المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية» بجاليري ضي

تتواصل فعاليات المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية» في جاليري ضي بالمهندسين، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والأدباء.

استمرار الموجة الـ30 لإزالة التعديات

تتواصل أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بالتنسيق بين المحافظات والجهات الأمنية، لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

استمرار تسجيل قرعة الحج السياحي

تواصل شركات السياحة تسجيل أسماء الراغبين في قرعة الحج السياحي لموسم 2027 عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

استمرار الزيارة الاستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تتواصل الزيارة الاستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي تشمل جميع النزلاء لمرة واحدة، في إطار توفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

استمرار الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للمرشحين للابتعاث الخارجي للعامين 2025/2026 و2026/2027، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف تأهيل المرشحين وتنمية قدراتهم للقيام بمهامهم الدعوية والعلمية.

ختام معرض نادي الترسانة للكتاب

تختتم فعاليات الدورة الأولى لمعرض نادي الترسانة للكتاب، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية، ويضم إصدارات متنوعة في الأدب والفكر والتاريخ والفنون وكتب الأطفال.