الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس اليوم.. تحسن ملحوظ خلال هذه الساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وتصبح أكثر إحساسًا بعد فترة الظهيرة وخلال المساء.

طقس حار ورطب شمالًا وشديد الحرارة جنوبًا

وأشارت إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بفترات النهار، إذ تميل إلى الاعتدال في بعض المناطق، بينما تكون مائلة للحرارة في مناطق أخرى.

ولفتت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال ساعات النهار، في حين تسود أجواء حارة ورطبة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

رياح بسرعة تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة

وأكدت منار غانم أن نشاط الرياح يصبح أكثر وضوحًا بعد فترة الظهيرة، ويستمر خلال المساء وساعات الليل، ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن سرعات الرياح تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يمنح المواطنين تحسنًا نسبيًا في الإحساس بالطقس مع تقدم ساعات اليوم.

سحب محدودة في الصباح

وأشارت إلى أن فترات الصباح الباكر قد تشهد ظهور بعض السحب المحدودة على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح، مؤكدة استمرار متابعة الظواهر الجوية المختلفة على مدار اليوم.

استقرار الملاحة البحرية خلال 72 ساعة

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، أكدت عضو هيئة الأرصاد وجود اعتدال كبير في حركة الملاحة بالبحر المتوسط خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استقرار نسبي في الظروف الجوية وعدم وجود اضطرابات مؤثرة وفق التوقعات المشار إليها.

حالة الطقس مساءً

واختتمت منار غانم بالتأكيد على أن نشاط الرياح خلال فترات المساء والليل يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لتكون الأجواء أكثر لطفًا نسبيًا مقارنة بذروة الحرارة خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه التوقعات مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الفترة الحالية، بينما يساهم نشاط الرياح في تخفيف الإحساس بالحرارة والرطوبة خلال فترات المساء، مع استمرار متابعة حالة البحار والظواهر الجوية المختلفة.