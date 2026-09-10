معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران تعزز تواجدها بالشمال الأوربي وتطلق رحلات جديدة إلى ستوكهولم

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن توقيع اتفاقية لإطلاق خدمة جوية منتظمة بين مطار القاهرة الدولي (CAI) ومطار ستوكهولم أرلاندا (ARN)، في خطوة مهمة تعزز توسع الشركة في السوق السويدي وتدعم تواجدها في منطقة دول الشمال الأوروبي.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران، خلال فعاليات معرض العلمين، كل من عمرو عدوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ويوهان باكلوند، مدير تطوير الخطوط الجوية بشركة سويدافيا للمطارات.



وصرح عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: “يمثل الخط الجوي الجديد بين ستوكهولم والقاهرة خطوة مهمة في توسعنا بالسوق السويدي وتعزيز تواجدنا في منطقة دول الشمال الأوروبي. وتمثل ستوكهولم بوابة مهمة إلى أسواق المنطقة، ونحن على ثقة من أن الخط الجديد سيشهد طلباً مرتفعاً من جانب المسافرين بغرض السياحة والأعمال على حد سواء. كما تعكس هذه الخدمة التزام مصر للطيران المتواصل بتوسيع شبكة خطوطها الدولية وتعزيز دور القاهرة كمحور استراتيجي يربط أوروبا بالأسواق المختلفة في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.”

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مصر للطيران بتسيير أربع رحلات أسبوعياً بين القاهرة وستوكهولم، اعتباراً من 18 ديسمبر 2026، باستخدام أسطولها الحديث، بما يوفر للمسافرين وعملاء الشحن الجوي خدمة مباشرة ومريحة وفعالة من حيث استهلاك الوقود بين العاصمتين.



وستوفر الخدمة الجديدة للمسافرين السويديين سهولة الوصول إلى المقاصد السياحية المتنوعة في مصر، بما في ذلك منتجعات البحر الأحمر، والقاهرة، والأقصر، وأسوان، والساحل الشمالي، ورحلات النيل، كما ستتيح للمسافرين المصريين وصولاً مباشراً إلى أهم الوجهات التجارية والثقافية والسياحية والترفيهية في السويد.

كما تمثل ستوكهولم بوابة مهمة إلى منطقة دول الشمال الأوروبي على نطاق أوسع، ومن المتوقع أن تستفيد الخدمة الجديدة من الطلب المتزايد على رحلات السياحة والأعمال، لا سيما خلال فصل الشتاء، عندما يتطلع المسافرون من شمال أوروبا إلى الاستمتاع بالوجهات ذات الطقس الدافئ.

ومن خلال مركز عملياتها في القاهرة، ستوفر مصر للطيران أيضاً للمسافرين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، بما يعزز القيمة الاستراتيجية لخدمة ستوكهولم الجديدة.

ويمثل إطلاق الخدمة الجديدة خطوة مهمة أخرى ضمن استراتيجية مصر للطيران للتوسع في شبكة خطوطها العالمية، ويؤكد التزام الشركة بتطوير الأسواق الاستراتيجية، والاستجابة لمتطلبات وتغيرات الطلب على السفر، وتعزيز مكانة القاهرة كمحور جوي دولي مفضل يربط أوروبا بمختلف أنحاء العالم.