معرض العلمين 2026.. مطار القاهرة يرسخ مكانته الدولية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون

اختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي فعالياتها في معرض العلمين الدولي للطيران 2026 تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وبمشاركة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس أيمن عرب وبحضور ممثلي شركات الطيران والمطارات والمؤسسات المتخصصة إلى جانب نخبة من الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية .

وشهد اليوم الختامي عددا من اللقاءات مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في قطاع الطيران تناولت سبل التعاون وتبادل الخبرات إلى جانب استعراض جهود التطوير والتحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل بمطار القاهرة الدولي .

وأكد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن التواجد في المعرض يعكس حرص الشركة على ترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي وتعميق علاقاته مع شركاء صناعة الطيران مشيدًا بالأداء المتميز لفريق العمل من مختلف القطاعات والإدارات وما بذلوه من جهود أسهمت في الظهور المشرف للشركة وإبراز الصورة اللائقة بمطار القاهرة الدولي .

وأشار إسحق إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير مطار القاهرة الدولي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بما يدعم قدرته التنافسية ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي .