مجهود خرافي وردع واضح.. الإعلامية ياسمين عز تشيد بجهود وزارة الداخلية

أشادت الإعلامية ياسمين عز بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق، مؤكدة أن رجال الشرطة أبطال يعملون في صمت ويقدمون مجهوداً خرافياً لحماية المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار، دون الانتظار لشكر أو ثناء.

وأوضحت «عز»، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر»، أنها تتابع بشكل يومي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية؛ لكثرة الإنجازات والضبطيات المعروضة، مشيرة إلى السرعة الفائقة في كشف ملابسات القضايا.

وأشارت إلى ضبط المتورطين في أي جريمة خلال ساعات معدودة، وأحياناً في أقل من ساعة بنفس المظهر والملابس التي ارتكبوا بها الواقعة.

وأكدت الإعلامية أن نشر هذه الجهود وتوثيقها على الملأ؛ خلق حالة من الردع العام والواضح في الشارع، لدرجة أن الكثير من المشادات والخلافات باتت تنتهي قبل أن تبدأ؛ خوفاً من المساءلة والتصوير.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بأداء المنظومة الأمنية التي ترفع رأس مصر عالياً في الداخل والخارج.