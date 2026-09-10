تحديد نوع الجنين بالتكنولوجيا الحديثة مباح شرعًا.. أزهري يفجر مفاجأة

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوج يحق له اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة من أجل أن يرزق بمولود ذكر، بعد التطورات العلمية التي حدثت.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن تحديد نوع الجنين مباح شرعًا، وأن هذه الأمور من الضروريات.

ولفت إلى أن هناك خلافًا بسيطًا بين العلماء، لكن العلم اليوم أعطى المواطنين السعة في الوصول إلى الحق، وأن ما نعيشه الآن عند الله ماضٍ.

وأشار إلى أن ما نفكر فيه الآن يعلمه الله، وأن تحديد نوع الجنين ليس تحديًا لله، وأن الله مطلع ويعلم ما مر به المواطنون، وأن ما نعيشه حتى يوم القيامة قد مر وفات.