قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الخرباوي: الإخوان تستعين بشركات ماليزية وإندونيسية لإنشاء كتائب إلكترونية لنشر الشائعات ضد مصر
الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية
سعر الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026
كرامة المعلم خط أحمر.. وزير التعليم يرد اعتبار مديرة مدرسة القليوبية
احذر من كود QR.. كيف يمكن لمسحة واحدة أن تعرض بياناتك البنكية للاحتيال؟
تل أبيب .. إطلاق نار داخل موقف سيارات تابع لمدرسة في بئر السبع وإصابة شخص
رويترز: إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين التفافا على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط
أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز
انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها
مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
ريهام قدري

كشفت الفنانة فيفي عبده كواليس تعرضها للإصابة التي تسببت في كسر ساقها، موضحة أن الحادث وقع داخل منزلها في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن غمرت المياه أرجاء البيت.


وروت فيفي عبده تفاصيل الواقعة قائلة: «الساعة 7 الصبح البيت غرق مية وقمت من السرير فجأة، لقيت نفسي نازلة مكسورة، من السرير على الأرض للمستشفى».


وأثارت تفاصيل إصابة فيفي عبده تفاعلا واسعا بين جمهورها، خاصة بعدما كشفت في وقت سابق عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أن الأطباء نصحوها بإجراء عملية لتركيب شريحة ومسامير لعلاج الكسر، لكنها رفضت الخضوع للجراحة واختارت العلاج بالجبس.


وأضافت في تصريحاتها أن الكسر بدأ في الالتئام، قبل أن تتعرض لانتكاسة، ثم عاد التحسن مرة أخرى، معربة عن أملها في أن يلتئم الكسر وتتحسن حالتها الصحية.


وتسلط واقعة فيفي عبده الضوء على خطورة الانزلاق داخل المنزل بسبب المياه، خاصة عند النهوض المفاجئ من السرير أو التحرك بسرعة على أرضية مبللة، إذ يمكن أن تؤدي السقوطات المنزلية إلى كسور وإصابات تستدعي العلاج والمتابعة الطبية.

إصابة فيفي عبده فيفي عبده كواليس إصابة فيفي عبده الحالة الصحية لفيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري عضو لجنة تحكيم بالغردقة السينمائي

ذكرى رحيل رياض السنباطي .. صاحب الأطلال وعملاق النغم

ذكرى رحيل رياض السنباطي .. صاحب الأطلال وعملاق النغم

ريد فلاج

طرح فيلم «ريد فلاج» في السينمات السعودية .. اليوم

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد