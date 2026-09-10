في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة فيفي عبده كواليس تعرضها للإصابة التي تسببت في كسر ساقها، موضحة أن الحادث وقع داخل منزلها في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن غمرت المياه أرجاء البيت.



وروت فيفي عبده تفاصيل الواقعة قائلة: «الساعة 7 الصبح البيت غرق مية وقمت من السرير فجأة، لقيت نفسي نازلة مكسورة، من السرير على الأرض للمستشفى».



وأثارت تفاصيل إصابة فيفي عبده تفاعلا واسعا بين جمهورها، خاصة بعدما كشفت في وقت سابق عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أن الأطباء نصحوها بإجراء عملية لتركيب شريحة ومسامير لعلاج الكسر، لكنها رفضت الخضوع للجراحة واختارت العلاج بالجبس.



وأضافت في تصريحاتها أن الكسر بدأ في الالتئام، قبل أن تتعرض لانتكاسة، ثم عاد التحسن مرة أخرى، معربة عن أملها في أن يلتئم الكسر وتتحسن حالتها الصحية.



وتسلط واقعة فيفي عبده الضوء على خطورة الانزلاق داخل المنزل بسبب المياه، خاصة عند النهوض المفاجئ من السرير أو التحرك بسرعة على أرضية مبللة، إذ يمكن أن تؤدي السقوطات المنزلية إلى كسور وإصابات تستدعي العلاج والمتابعة الطبية.