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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يعلن بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير وترميم سور مجرى العيون

سور مجرى العيون
سور مجرى العيون
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير وترميم سور مجرى العيون من الناحية المطلة على كورنيش النيل، فى الجزء الذى يمثل أعلى نقطة بالسور بارتفاع 18 مترًا، بالتنسيق مع وزارة الآثار،  والجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

محافظ القاهرة 

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لـ"تخضير القاهرة" والتى وجه بها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم عن طريق خطة سيتم تنفيذها بطريقة علمية تقوم على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال التشجير لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه.

كذلك سيتم وضع خطة لاختيار الأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور والميادين، وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر من الاستفادة البيئية والجمالية.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إطلاق مبادرات مجتمعية تشاركية لإشراك المواطنين والمجتمع المدني في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مع تشجيع أصحاب المحال والعقارات على زراعة الأشجار أمام منشآتهم، وتنظيم أعمال الزراعة والرعاية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين، باعتبار الأشجار أحد العناصر المهمة في تحسين جودة الهواء والحد من آثار التلوث.

كما ستتم زيادة المساحات الخضراء على جانبي الطرق والمحاور المرورية بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير الظلال وخفض درجات الحرارة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم حصر جميع قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة ودراسة إمكانية استغلالها في إنشاء حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء لخدمة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص المساحات الخضراء وارتفاع الكثافات السكانية والتلوث المروري.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيم وضع آلية واضحة لـصيانة وري الأشجار والحدائق بعد تنفيذ أعمال التشجير، لضمان استدامتها وعدم تحول المبادرات إلى أعمال مؤقتة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهر سور مجرى العيون

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