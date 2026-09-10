قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين
47.3 مليار دولار.. الوزراء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية
ثروت الخرباوي: الإخوان عرضوا عليّ منصبا في عهد محمد مرسي ولكنني رفضته
طارق فهمي: العمل العسكري قادم والضربات بين أمريكا وإيران تتسم بالانضباط
لأول مرة في العام الدراسي الجديد|حصتين برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني
هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام.. وأرصدة تغطي الاحتياجات لـ 6 شهور
رافينيا يعادل رقم مواطنه نيمار مع برشلونة بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ علوم سياسية: استهداف الناقلات جزء من المواجهات الإيرانية الأمريكية ولا يوجد أفق لأي حل
زيادة الإيجار القديم 2026.. طريقة حساب الـ15% والقيمة التي تُطبق عليها الزيادة
الأزهر ينفي هروب مهند من مستشفى السيد جلال: خرج لزيارة سيدنا الحسين وعاد مجددًا
"غطوا البلاعات وثبتوا المراوح وامنعوا الموتوسيكلات"|أبرز تعليمات السلامة الصادرة للمدارس قبل الدراسة
سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب عدد من أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية، في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق والعوامل المؤثرة فيها.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب ما رصده برنامج «صباح البلد»، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه، وهو العيار الأكثر تداولًا وإقبالًا في السوق المصرية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه.

وتتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب الذهب اليوم سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

فتوح وامير

المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بمشاركة 70 دولة.. مصر تستضيف مهرجان الاستثمار وريادة الأعمال الدولي

صورة ارشيفية

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع.. الفحص خلال أول 28 يومًا من الولادة| تفاصيل

صورة ارشيفية

مصر تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الجامعية.. مشاركة 18 دولة و82 فريقًا

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد