اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر

رصد برنامج «صباح البلد» أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب عدد من أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية، في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق والعوامل المؤثرة فيها.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب ما رصده برنامج «صباح البلد»، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه، وهو العيار الأكثر تداولًا وإقبالًا في السوق المصرية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه.

وتتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.