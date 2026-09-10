باكستان: اتفاقية ​مكة للدفاع المشترك تحالف دفاعي ولا توجد خطط ​لتوسيعها

أكد ال​متحدث باسم وزارة ‌الخارجية الباكستانية اليوم الخميس ​إن اتفاقية ​مكة للدفاع المشترك، الموقعة ⁠بين باكستان ​وتركيا والسعودية الشهر ​الماضي، هي "تحالف دفاعي" ولا توجد خطط ​لتوسيعها في ​الوقت الراهن.



جاء هذا التصريح ‌ردا ⁠على سؤال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي حول ​كيفية ​التزام ⁠باكستان بتعهداتها بموجب ​الاتفاقية بعد ​الهجوم ⁠الذي شنه الحوثيون على السعودية.

وفي وقت سابق ، عقد مسؤولون عسكريون من السعودية وباكستان وتركيا اجتماعًا في العاصمة الرياض لبحث وتنسيق الرد على هجمات الحوثيين، وفق ما نقلته وكالة رويترز، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا.

وأوضح آصف أن الاتفاق يقوم على مبدأ اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الدول الأعضاء كافة، مؤكدًا التزام باكستان بتعهداتها بموجب الاتفاق.



وكانت السعودية وباكستان وتركيا قد وقعت في مكة، في 7 أغسطس الماضي، اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز الردع والتنسيق العسكري والأمني بين الدول الثلاث.

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد الهجمات الحوثية على مناطق داخل السعودية، بينها خميس مشيط، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.

وبحسب رويترز، لا يحدد الاتفاق بصورة تفصيلية طبيعة الالتزامات العسكرية التي ستترتب على الدول الثلاث في حال تعرض إحداها لهجوم، ما يترك آلية تفعيله العملية غير واضحة بشكل كامل.