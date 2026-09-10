هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام.. وأرصدة تغطي الاحتياجات لـ 6 شهور

تواصل هيئة الدواء المصرية المتابعة المستمرة لموقف توافر المستحضرات الدوائية بمختلف المجموعات العلاجية، وفي إطار سلسلة «اطمن علي دواك»، تؤكد الهيئة استقرار موقف توافر مستحضرات الأورام، مع وجود تغطية كافية من المواد الفعالة واحتياجات السوق لفترات من شهرين لبعض المستحضرات الى اكثر من 6 شهور للعدد الأكبر منها.

ويشمل موقف التوافر الحالي 155 مادة فعالة ضمن المجموعة العلاجية لمستحضرات الأورام، وفقًا للبيانات التي تتم متابعتها بشكل مستمر، حيث جاءت التغطية على النحو التالي:

* 86 مادة فعالة

* 86 مادة فعالة يتوافر منها مخزون يغطي احتياجات تتجاوز 6 أشهر.

* 55 مادة فعالة يتوافر منها مخزون يغطي احتياجات تتجاوز 3 أشهر.

* 14 مادة فعالة تغطيتها من شهرين الي 3 أشهر، مع انتظام الشحنات والاستيراد واستقرار حركة الإمداد.

* لا توجد مواد فعالة تقل تغطيتها عن شهر.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن متابعة موقف توافر مستحضرات الأورام تتم بصورة مستمرة، من خلال رصد الأرصدة وحركة التداول والإمداد والشحنات الاستيرادية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على سلاسل الإمداد.

وبناءً على المؤشرات الحالية، تشهد المجموعة العلاجية لمستحضرات الأورام استقرارًا في موقف التوافر، مع تحقيق تغطية كافية ومستدامة لاحتياجات السوق لفترات لا تل عن شهرين وتتجاوز 6 شهورز

وتجدد هيئة الدواء المصرية التأكيد، أن ضمان توافر المستحضرات الدوائية، وخاصة الأدوية ذات الطبيعة الحيوية والاستراتيجية مثل مستحضرات الأورام، يأتي في مقدمة أولوياتها، مع استمرار المتابعة الاستباقية لموقف الإمداد والتنسيق مع الجهات المعنية والشركات لضمان استدامة التوافر.

وتحث الهيئة كافة المواطنين والأطباء و والصيادلة للتواصل المباشر مع الهيئة للاطمئنان علي موقف توافر اي مستحضرات وادوية المجموعات العلاجية المختلفة و عدم التعامل مع أي اشاعات تستهدف استقرار السوق الدوائي المصري