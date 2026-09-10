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لأول مرة في العام الدراسي الجديد|حصتين برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة في العام الدراسي الجديد|حصتين برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وتمكين الطلاب من المهارات الرقمية الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي ، سيتم الالتزام بتطبيق منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027 ، وفقا للقواعد التالية :

May be an image of ‎text that says '‎မြတဆ جميع النهديات sんlo وتاوا السهد الأستل مدير التعفيم المل بمديریت والتعلیم ်ံရနေ်ခူည်သပ်ရူလပ် حرص الوذارة على تعویر متقلوصة_التعليه والشدریب اللزهديوج واتكنول جها التعبيقية وتمسكين السللاب_من لحديشة كبة متطليات صوق العمل السستقبلي پرچی تکرم_بالعلم بالعلم منهج البرمجت اللسا الإسملتاعي اعتهلرا የፍለየ التدریس النهح حصص اسیو بلي القوامد والتعلیمات یولعري وفقا للتمنيمات الصادرة مده الحصص الأسيوعية تقصیم عدة ،للتفید، واجدة افخالیة_تمز مباشرةبعد الدراسي بتسجیل حضور السلاب وتقيم لدانهم تقصیمم فیهفاثان المدرس وتوار الإعلامي التعليمي إسلام واكد پرچی ددزم_تهو راج الماد واعادةتوزیع للمعنيين النهية والتقدير قسول العالمي النرب المزنو والتكنواوجها العلستية هعم المدير العامة الدين 14 لداسامة والقدريب المزموج الغالي انعگرمی wJeWeoe‎'‎

-عدد الحصص الأسبوعية : تخصيص 2 حصة أسبوعيا لتدريس المنهج
-الخطة الزمنية للتنفيذ : تخصيص حصة واحدة إضافية تنفذ مباشرة بعد نهاية اليوم الدراسي
-المتابعة والتقييم : الالتزام بتسجيل حضور الطلاب وتقييم اداءهم المهاري والمعرفي وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتخاذ اللازم نحو ادراج المادة ضمن الجداول المدرسية ، وتوفير التجهيزات اللازمة بمعامل الحاسب الالي وإعادة توزيع جدول المدرسين المعنيين للتنفيذ بدقة

تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بعد تزويدهم بأجهزة التابلت

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت مد تجربة تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى التعليم الفني، بما يتيح لطلاب التعليم الفني الاستفادة من هذه التجربة التي أثبتت نجاحها مع طلاب المرحلة الثانوية.

حيث أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعتزم اعتبارًا من العام الدراسي الجديد تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بعد تزويدهم بأجهزة التابلت، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت من أساسيات الحياة ومتطلبات سوق العمل.

دراسة البرمجة لا تقتصر على تعلم كتابة الأكواد البرمجية

وأكد الوزير أن دراسة البرمجة لا تقتصر على تعلم كتابة الأكواد البرمجية، وإنما تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، بما يساعد الطلاب على تحليل المشكلات وتنظيم الأفكار واتخاذ القرارات بصورة منهجية، وهي مهارات أصبحت من المتطلبات الأساسية لسوق العمل في العصر الرقمي.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ تدريب على المنصة الإلكترونية اليابانية المستخدمة في تدريس مادة البرمجة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة مؤسسة SPRIX اليابانية.

ويأتي هذا التدريب ضمن برنامج «سفراء التطوير» الذي انطلق منذ العام الماضي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والذي يتم من خلاله إعداد كوكبة من موجهي المواد الدراسية والمدرسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للتدريب على المناهج المطورة، سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية.

وشهد التدريب مشاركة موجهي التعليم العام ومدرسي البرمجة، إلى جانب موجهي التعليم الفني، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السابقة في تدريس البرمجة، بما يدعم التوسع في تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم الفني.


 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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