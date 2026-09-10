باحثة: التكنولوجيا تتيح للزائر التعرف على آثار بلده بأكثر من طريقة

قالت الدكتورة هدى سلامة، الباحثة في علوم المتاحف بجامعة عين شمس، إن مفهوم عرض القطع الأثرية داخل المتاحف شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع دخول التكنولوجيا الحديثة في مجال المتاحف وطرق عرض المقتنيات.

وأوضحت “سلامة” أن المتحف في السابق كان يعتمد بشكل أساسي على عرض القطعة الأثرية، إلى جانب بطاقة تعريفية تتضمن المعلومات الأساسية عنها، وهو ما كان يمثل الوسيلة التقليدية أمام الزائر للتعرف على تاريخ القطعة وقيمتها.

وأضافت الدكتورة هدى سلامة أن الزائر اليوم أصبح قادرًا على التعرف على آثار بلده بأكثر من طريقة، في ظل التطور التكنولوجي وتغير طبيعة الجمهور، خاصةً مع ظهور جيل جديد يعتمد بشكل كبير على الوسائل الرقمية في الحصول على المعلومات.

التكنولوجيا وسيلة لجذب الجيل الرقمي

وأكدت الباحثة في علوم المتاحف أن الجيل الموجود حاليًا هو «جيل رقمي»، وبالتالي أصبح من الضروري تطوير أساليب تقديم المحتوى المتحفي بما يتناسب مع طبيعة هذا الجيل واحتياجاته.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا أصبحت أداة مهمة تساعد المتاحف على تقديم المعلومات والمحتوى الثقافي بصورة أكثر سهولة وبساطة، بما يساهم في تقريب التراث والآثار من الجمهور، وجعل تجربة الزيارة أكثر تفاعلاً.

تجربة متحفية أكثر تفاعلاً

ولفتت الدكتورة هدى سلامة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية لا يقتصر فقط على عرض المعلومات، وإنما يساهم في تقديم المجتمع وتراثه وتاريخه للزائر بأساليب حديثة ومبسطة، بما يجعل المتحف مساحة للتعلم والتفاعل وليس مجرد مكان لمشاهدة القطع الأثرية.

وشددت على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في المتاحف، خاصة مع تغير طرق تلقي المعلومات، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا بصورة صحيحة يمكن أن يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بآثار بلدها وتراثها.

