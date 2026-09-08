المتحف القومي للحضارة يطلق معرض «CREATE HANGZHOU 2026»

تنطلق غدا "الأربعاء"، فعاليات معرض «CREATE HANGZHOU 2026» بالمتحف القومي للحضارة المصرية، احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

المتحف القومي للحضارة

وأوضحت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن المعرض يستعرض جانبًا من الحرف والفنون التقليدية لمدينة هانغتشو الصينية، من خلال أعمال إبداعية وورش تفاعلية تسلط الضوء على التراث الثقافي غير المادي، وتبرز أوجه التبادل والتعاون الثقافي بين مصر والصين.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يقع بالقرب من حصن بابليون، ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

تم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢ ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم ، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث تحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

وتعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.