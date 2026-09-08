أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

مع اقتراب بداية الدراسة، تبدأ الأمهات في تجهيز اللانش بوكس للأطفال، أو فى حقيبة المدرسة، وتحرص كل أم على اختيار الأطعمة التي تمنح طفلها الطاقة وتساعده على التركيز خلال اليوم الدراسي، إلا أن بعض الاختيارات الشائعة قد لا تكون الأفضل إذا تكررت يوميًا.

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

وتوضح الدكتورة إيمان عبد العظيم، استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن التغذية المتوازنة من العادات المهمة خلال مرحلة نمو الطفل، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بجودة الطعام وتنوعه، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على المنتجات الغنية بالسكريات والدهون والملح.

أطعمة تضعف تركيز الطفل

1- الحلويات والشوكولاتة

تأتي الحلويات والشوكولاتة على رأس الأطعمة التي يفضلها الأطفال، لكنها غالبًا غنية بالسكريات، لذلك لا يفضل الاعتماد عليها يوميًا داخل اللانش بوكس.

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

وتقول عبد العظيم، إن الإفراط في الحلويات قد يجعل الوجبة أقل توازنًا، خاصة إذا تناولها الطفل بدلًا من الأطعمة التي يحتاج إليها خلال اليوم.

2- العصائر والمشروبات المحلاة

قد تبدو علبة العصير خيارًا سهلًا للأم، خاصة إذا كان الطفل لا يحب شرب المياه، لكن بعض المشروبات الجاهزة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر.

لذلك يفضل أن تكون المياه هي المشروب الأساسي للطفل، مع تقديم الفاكهة الكاملة بدلًا من الاعتماد المستمر على العصائر.

3- الشيبسي والمقرمشات

رغم أنها من أكثر الأطعمة التي يفضلها الأطفال، فإن المقرمشات لا تصلح لتكون أساس اللانش بوكس، خاصة مع احتوائها على كميات مرتفعة من الملح والدهون في العديد من المنتجات.

ويمكن استبدالها بالخضروات المقطعة أو الفاكهة أو وجبات منزلية بسيطة تناسب عمر الطفل.

4- اللحوم المصنعة

اللانشون والهوت دوج وغيرها من اللحوم المصنعة قد تكون سهلة الاستخدام في الساندوتشات، لكن لا يفضل الاعتماد عليها يوميًا.

ومن الأفضل التنويع بين مصادر البروتين، مثل البيض والجبن والدجاج المطهو جيدًا، حسب احتياجات الطفل الغذائية.

5- البسكويت والكيك المحلى

قد تضع الأم قطعة من الكيك أو البسكويت في اللانش بوكس كوجبة خفيفة، وهذا مقبول من وقت لآخر، لكن المشكلة تظهر عند الاعتماد عليها يوميًا أو تقديمها بدلًا من وجبة متكاملة.

ماذا نضع في اللانش بوكس؟

وتنصح عبد العظيم بأن تحرص الأم على التنوع عند إعداد اللانش بوكس، فيمكن وضع ساندوتش يحتوي على مصدر مناسب للبروتين، إلى جانب الخضروات أو الفاكهة، مع زجاجة مياه.

كما يجب اختيار الكمية المناسبة لعمر الطفل، لأن وضع كمية كبيرة من الطعام قد يؤدي إلى ترك جزء كبير منها دون تناول.

ولا يرتبط تركيز الطفل بالطعام وحده، إذ إن الحصول على ساعات نوم كافية وتنظيم وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية والحصول على قدر مناسب من النشاط البدني، كلها عوامل مهمة خلال فترة الدراسة.

هل يجب منع الحلويات تمامًا؟

لا داعي لمنع الطفل من تناول الحلويات بشكل كامل، ولكن الأفضل أن تكون بكميات محدودة وألا تحل محل الوجبات الأساسية.

وتشير عبد العظيم إلى أهمية تعويد الطفل منذ الصغر على التنوع والاعتدال في الطعام، مع تشجيعه على اختيار الأطعمة المفيدة بطريقة تجعله أكثر تقبلًا لها.

وفي حال لاحظت الأم وجود ضعف مستمر في التركيز أو تغير واضح في نشاط الطفل أو أدائه الدراسي، فلا يفضل افتراض أن السبب هو نوع الطعام فقط، وإنما يجب البحث عن الأسباب الأخرى، مثل قلة النوم أو المشكلات الصحية أو النفسية، واستشارة طبيب الأطفال عند الحاجة.