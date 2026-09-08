قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيدا لـ صدى البلد.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة تفقدية للمحافظ في شوارع المنوفية ومتابعة لخطط الدولة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدة شوارع بنطاق حي شرق شبين الكوم لمتابعة حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور  المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس محمد الوراقي مدير مشروع وحدة الرصف ، الاستاذة نجلاء الجزار نائب رئيس حي شرق  شبين الكوم .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة الجاري تنفيذها بشوارع عصام عمر ، مستشفى الدرة ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الإستثمارية لحي شرق شبين الكوم للعام المالي الحالي 2026 / 2027 بجملة إستثمارات 49,50 مليون جنيه ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن الموقف الحالي لرصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن مستهدفات الخطة ، وشدد بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وفق البرنامج الزمني المقرر للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا واوضح محافظ المنوفية أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق المحافظة بلغت 830 مليون و 285 ألف جنيه لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ومنها أعمال قطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومهمات الإنارة والأعمدة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتحسين البيئة لرفع جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الإقتصادية وتحقيق رضا المواطنين .

فيما أكد محافظ المنوفية أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة معدلات الأداء لتحويل خطط العمل إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل أى معوقات للارتقاء بالبنية التحتية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات ، مؤكداً أن المتابعة الميدانية وقياس معدلات الإنجاز يمثلان أساسًا لتحقيق مستهدفات الخطة. 

المنوفية محافظة المنوفية جولة تفقدية في شوراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

المتهمان

القبض على طالبين استعرضا بالسيارات فى حفل زفاف بشمال سيناء

الشرطة

كتب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالوراق

المصنع

الشرطة تداهم مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية المغشوشة بالدقهلية

بالصور

مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد