جولة تفقدية للمحافظ في شوارع المنوفية ومتابعة لخطط الدولة

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدة شوارع بنطاق حي شرق شبين الكوم لمتابعة حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس محمد الوراقي مدير مشروع وحدة الرصف ، الاستاذة نجلاء الجزار نائب رئيس حي شرق شبين الكوم .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة الجاري تنفيذها بشوارع عصام عمر ، مستشفى الدرة ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الإستثمارية لحي شرق شبين الكوم للعام المالي الحالي 2026 / 2027 بجملة إستثمارات 49,50 مليون جنيه ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن الموقف الحالي لرصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن مستهدفات الخطة ، وشدد بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وفق البرنامج الزمني المقرر للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا واوضح محافظ المنوفية أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق المحافظة بلغت 830 مليون و 285 ألف جنيه لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ومنها أعمال قطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومهمات الإنارة والأعمدة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتحسين البيئة لرفع جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الإقتصادية وتحقيق رضا المواطنين .

فيما أكد محافظ المنوفية أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة معدلات الأداء لتحويل خطط العمل إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل أى معوقات للارتقاء بالبنية التحتية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات ، مؤكداً أن المتابعة الميدانية وقياس معدلات الإنجاز يمثلان أساسًا لتحقيق مستهدفات الخطة.