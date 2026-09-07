جامعة المنوفية تحصد 13 ميدالية في المهرجان الرياضي الثالث لذوي الهمم

حققت جامعة المنوفية إنجازًا رياضيًا متميزًا خلال مشاركتها في المهرجان الرياضي الثالث للطلاب ذوي الهمم، الذي أقيم بجامعة بنها خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2026، بمشاركة 11 جامعة، حيث نجح طلاب الجامعة في حصد 13 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، إلى جانب حصول فريق الجامعة لكرة القدم الخماسي على المركز الثالث.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من ذوي الهمم من قدرات ومواهب رياضية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب ذوي الهمم، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية.

وأشار القاصد إلى أن الرياضة تمثل إحدى الأدوات المهمة لدمج الطلاب ذوي الهمم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة تقديم الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المختلفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم جامعة المنوفية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ما حققه الطلاب من نتائج متميزة يمثل ثمرة للجهود المبذولة في رعاية الأنشطة الطلابية والرياضية، ويؤكد قدرة طلاب الجامعة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، متقدمًا بالتهنئة للطلاب الفائزين، وللجهاز الفني والإداري والمشرفين على الفريق، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الإنجاز الرياضي المتميز يعكس اهتمام الجامعة بطلابها من ذوي الهمم، وحرصها على توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية تسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم وتعزيز روح المنافسة والثقة بالنفس، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب الجامعي.

وجاءت نتائج طلاب جامعة المنوفية في المنافسات على النحو التالي حصول الطلاب

جنى عبد المقصود فوزي – كلية التجارة: المركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو «قصار القامة».

دعاء عطية محمد – الدراسات العليا بكلية الآداب: المركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو «حركي».

زينب أحمد أبو سليمان – كلية التربية: المركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 76 كجم «بصري».

أحمد هشام عبد المقصود – كلية التربية النوعية: المركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 90 كجم «صم وبكم».

محمد السيد عبد السلام – كلية الإعلام: المركز الثاني والميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 80 كجم «بصري».

منار فيصل أحمد – كلية التربية النوعية: المركز الثاني والميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 95 كجم «صم وبكم».

فارس أحمد السيد – كلية العلوم: المركز الثاني والميدالية الفضية في دفع الجلة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو «حركي».

محمد حسام الفرماوي – كلية الآداب: المركز الثالث والميدالية البرونزية في دفع الجلة «قصار القامة».

مؤمن عشماوي خضير – كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف: المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الطالب المثالي.

كما حقق فريق جامعة المنوفية لكرة القدم الخماسي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وضم الفريق كلًا من: مؤمن عشماوي خضير، كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وفارس أحمد السيد، كلية العلوم، وفارس السيد محروس، كلية الصيدلة، وعمر محمد أمين، كلية التجارة، وشهاب محمد مسعد، كلية الآداب.

وتأتي مشاركة الجامعة في المهرجان تحت إشراف الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وكابتن ياسر جمال، مدير النشاط الرياضي، وبمشاركة محمود حافظ، مسئول الطلاب ذوي الهمم، والمشرفين أحمد النجار، ومحمد فريد، وسها الرقباوي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم الطلاب ذوي الهمم، وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها، بما يعزز دمجهم في المجتمع الجامعي ويمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.