لمدة 3 أسابيع.. انطلاق نهضة القديس الأنبا برسوم العريان بإيبارشية حلوان والمعصرة

انطلقت مساء الأحد، فعاليات النهضة الروحية لشفيع إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وذلك بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وسط حضور غفير من شعب الإيبارشية.

وبدأت فعاليات النهضة بصلاة العشية التي ترأسها صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس الدير، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس شمامسة الدير وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحلوان.

وتضمن اليوم الأول برنامجًا روحيًا متنوعًا، حيث ألقى القس تواضروس رزق، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكوتسيكا، العظة الروحية التي جاءت تحت عنوان «الشهور القبطية، والبدايات»، متناولًا عددًا من التأملات الروحية المرتبطة بالبدايات والشهور القبطية.

كما شارك كورال كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحلوان في فعاليات اليوم الأول، مقدمًا مجموعة من الترانيم والتسابيح الروحية التي أضفت أجواءً من الفرح والروحانية على النهضة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النهضة الروحية للقديس الأنبا برسوم العريان حتى قداس يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، بالتزامن مع عيد الصليب المجيد.