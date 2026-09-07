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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة وطلائع الجيش يتعادلان 1-1 في الدوري.. والـVAR يلغي هدفا قاتلا لـ«القناة»

طلائع الجيش والقناة
طلائع الجيش والقناة
حمزة شعيب

تعادل فريقا القناة وطلائع الجيش بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر القناة بالتسجيل عن طريق لاعبه ماولي وايو، الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح إسلام محارب في إدراك التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 67، لتستمر محاولات الفريقين بحثًا عن هدف الفوز.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد حمدي زكي هدفًا للقناة، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب القناة وطلائع الجيش

رفع القناة رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

تشكيل القناة

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: مهاب سامي – مؤمن مهدي – إبراهيم سامي – أسامة النجار.

خط الوسط: حفيظ إبراهيم – مؤمن راضي – مصطفى حمادة.

خط الهجوم: مودي شلاطة – حازم أبو سنة – واياو.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حامد الجابري – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبدالرحمن زولا.

خط الوسط: إسلام محارب – يحيى مصطفى – مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: محمد عاطف – إسماعيل أوجورو – كريم طارق.

غزل المحلة القناة الدوري المصري

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