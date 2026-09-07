اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي مصرعه وأسرت القوات الحكومية عدداً من عناصر الميليشيا، بالتزامن مع خسائر بشرية ومادية كبيرة تكبدتها المليشيا في جبهات تعز والحديدة والجوف.

مقتل "أبو علي الحربي" في جبهات تعز

وأفادت قناة "العربية" السعودية بمقتل القيادي في مليشيا الحوثي علي صالح الحربي، المكنى "أبو علي الحربي"، خلال المواجهات الدائرة في محافظة تعز.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر ميدانية أن الحربي سبق أن تولى مسؤولية أمن محافظة ذمار بتكليف من الميليشيا، قبل أن يتم تعيينه قائداً لأحد ألوية المليشيا في المنطقة العسكرية الرابعة.

أسر عنصر تدريب ومقتل وإصابة آخرين

ونقلت عن مصادر محلية أن المواجهات أسفرت أيضاً عن مقتل عنصر من المليشيا وإصابة ستة آخرين، إلى جانب أسر عنصر في الموقع ذاته الذي لقي فيه "الحربي" مصرعه.

وأشارت المصادر إلى أن الأسير ينحدر من إحدى قرى مديرية الحدا، وكان يشغل منصباً في قطاع التدريب العسكري التابع للمليشيا.

وصول جثث قتلى حوثيين إلى صنعاء

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن شاحنة محملة بجث قتلى من عناصر المليشيا الحوثية وصلت من جبهات تعز إلى المستشفى العسكري في العاصمة صنعاء.

تقدم ميداني للقوات الحكومية في تعز والجوف

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من دحر عناصر مليشيا الحوثي وإحكام السيطرة على "نقيل وجبل الكورة" في جبهة الكدحة غربي مدينة تعز، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة.

وفي محافظة الجوف، أكدت القوات المسلحة أنها تخوض معارك واسعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط انكسارات متتالية وتقهقر واسع في صفوف الميليشيا.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي منيت بخسائر مهولة في الأرواح والمعدات خلال المواجهات الأخيرة في مختلف جبهات القتال، وفي مقدمتها جبهات تعز والحديدة.