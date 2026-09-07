وزيرة التضامن الاجتماعي: نقلة نوعية في قطاع رعاية المسنين

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن قطاع رعاية المسنين في مصر يشهد نقلة نوعية .

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نقلة نوعية …. في رعاية المسنين في مصر

تخريج الدفعة الأولى من معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي الثانوية الفنية للتمريض بعد سنوات من الدراسة والتدريب والتأهيل العلمي والعملي، بما يؤهلهم للتعامل مع الطبيعة الخاصة لاحتياجات كبار السن ومرضى ألزهايمر، وتقديم رعاية متكاملة لا تقتصر على الجانب الطبي، وإنما تمتد إلى الجوانب النفسية والإنسانية والاجتماعية.

يقفون اليوم لا ليحملوا شهادات التخرج فحسب، بل ليحملوا أمانة الذاكرة نيابةً عمن بدأت خيوطها تفلت من بين أيديهم؛ فهم ليسوا مجرد ممرضين، بل حُرّاس للطمأنينة وجسور تربط قلوباً حائرة بعالمٍ بات يبدو غريباً عليها. في هذه الدفعة الأولى، تتجسد معاني الرحمة في أبهى صورها؛ أيدٍ تعلّمت كيف تسبق الكلمات بالاحتواء، وعيون تفهم التيه دون عتاب، وصبْر يدرك تماماً أن نسيان المريض لأسمائنا لا يلغي أبداً حاجته لدفء لمساتنا.

إنهم ينطلقون ليكونوا الملاذ الآمن لعائلات أرهقها الغياب الحاضر، حاملين رسالة سامية تؤكد أن القلب يظل يشعر بالحب ويدركه، حتى وإن خانته الذاكرة.

والدفعات تتوالى بإذن الله،ً لتسد عثرات الغياب، وتؤنس وحشة النسيان، ويصون كرامة من أفنوا أعمارهم قبل أن تستريح ذاكرتهم.

الحلم أصبح حقيقة ❤️❤️❤️

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