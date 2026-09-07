وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة بشركة بتروجاس

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتعيين المحاسب أحمد جابر الحلواني رئيسًا لشركة الغازات البترولية «بتروجاس»، وتعيين الكيميائي زين العابدين أحمد الصغير مديرًا عامًا للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تطوير منظومة العمل، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة والمسئولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ودعم جهود التطوير المستمر في شركات قطاع البترول.