بدوي: القاهرة لتكرير البترول توفر 34% من احتياجات السوق من بنزين 80 و92

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية من 66% إلى 80% يمثل إنجازًا مهمًا لمنظومة التكرير، ويعكس ما تمتلكه شركات القطاع من قدرات فنية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن التنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التكرير التابعة لها أسهما في زيادة كميات الخام التي يتم تكريرها محليًا، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بمنظومة التكرير المصرية، تقديرًا لجهودهم في زيادة معدلات التشغيل وكميات الخام التي يتم تكريرها، بالتزامن مع تنامي إنتاج الزيت الخام المحلي، بما يسهم في زيادة إتاحة المنتجات البترولية محليًا، وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بصفة خاصة بجهود العاملين في شركة القاهرة لتكرير البترول، وما نفذوه من أعمال ومشروعات تستند إلى الخبرات والكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار بشركة الإسكندرية للبترول، بما يدعم التشغيل الآمن والمستقر لهما، ويعكس قدرة شركات قطاع البترول على تنفيذ مشروعات متخصصة والاستفادة من الإمكانات والكوادر المتاحة لديها.

وأكد الوزير على أهمية الدور الحيوي للمعامل الكيميائية المتخصصة في منظومة التكرير، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات البترولية، من خلال الفحص الدقيق للعينات والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل تداولها ووصولها إلى المستهلكين داخل مصر وخارجها، بما يحافظ على جودة المنتجات وسلامة المستخدمين ويدعم تنافسية المنتجات البترولية المصرية.

ومن جانبه، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 7.5 مليون طن من الخام بمعمليها في مسطرد وطنطا، بما يعزز دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة قامت بخلط وتجهيز وتسليم نحو 2.79 مليون طن من بنزين 80 و92 أوكتين، بما يمثل نحو 34% من إجمالي الاستهلاك المحلي من هذين المنتجين خلال العام، بما يعكس حجم مساهمة الشركة في تأمين احتياجات السوق المحلية واستقرار إمدادات البنزين.

وأضاف أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، في ضوء ما شهدته أنشطة الشركة من تطور في معدلات التشغيل والإنتاج والخدمات المقدمة لشركات القطاع.

وأوضح رئيس الشركة أن من أبرز المشروعات التي نفذتها خلال العام مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، والذي يمثل سابقة أعمال نوعية للشركة ولقطاع البترول، وتم تنفيذه بالاعتماد على الكوادر والخبرات الهندسية والفنية المدربة بالشركة، والاستفادة من الإمكانات والمعدات وورش العمل المتاحة لديها، بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للغلايتين.

كما أشار إلى نجاح الشركة في تنفيذ أعمال العمرة الشاملة لمجمع البنزين بالإمكانات والكوادر الداخلية للشركة، والتي شملت 10 وحدات إنتاجية و6 محطات كهرباء، وخضعت لأعمال التفتيش الهندسي والصيانة والإحلال وإعادة التأهيل، بما يدعم استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية.