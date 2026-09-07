لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 27 شهيدا بالإضافة إلى 69 مصابا بينهم أطفال ونساء ومسعفين.

وأوضحت الصحة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي على كفر رمان أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، بحسب ما أورده موقع "النشرة" الإخباري اللبناني.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية سيارة في البلدة نفسها أدّت إلى سقوط شهيد مسعف في "​كشافة الرسالة الإسلامية​"، وجريحَين في الكشّافة.

وأشارت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 26 آخرين أمس الأحد في مناطق عربصاليم​، وكفررمان والنبطيّة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، جنوب لبنان، ستنسحب القوات الإسرائيلية من "الخط الأصفر" وتتمركز على "الخط الرمادي" وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.