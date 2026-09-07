إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وعدد من السيارات، بمحيط جامعة نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام جامعة نيو جيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة «تريلا» بعدد من السيارات، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تعمل الأجهزة المعنية على الوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.