تراجع الذهب في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس وسر التراجع المفاجئ؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين؛ بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات ​المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات ​الفورية 0.8 بالمئة إلى 4394.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة ⁠إلى 4439.40 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية ​في الولايات المتحدة.



وقال أولي هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ​ساكسو بنك "تحرك الذهب والفضة في الاتجاه المعاكس لأسعار الطاقة ليواصلا خسائرهما بعد أن رفع تقرير الوظائف الأمريكي القوي الصادر يوم الجمعة عوائد السندات وعزز ​التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في 16 ​سبتمبر".

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع ‌بقوة ⁠في أغسطس آب وأن معدل البطالة استقر عند 4.1 بالمئة.



ومن المقرر صدور تقرير تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير تضخم أسعار المستهلكين ​في اليوم التالي.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​يوم الجمعة، ⁠إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة ​الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 ​بالمئة إلى 65.64 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1813.31 دولار بينما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1389.03دولار.