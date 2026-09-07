أفضل تسريحات للأطفال في أول أيام المدرسة.. أفكار سهلة ومرتبة لبنتك

مع اقتراب بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن تسريحات شعر بسيطة لبناتهن تجمع بين الشكل الجميل والراحة، خاصة في الأيام الأولى التي تحتاج فيها الطفلة إلى تسريحة ثابتة لا تعيق حركتها داخل المدرسة.

ومن أبرز التسريحات المناسبة للمدرسة الضفائر الجانبية، وذيل الحصان، والذيلين المتناسقين، والكعكتين الصغيرتين، وتسريحة نصف الرفعة، ويمكن إضافة فيونكة أو شريطة بسيطة لإضفاء لمسة لطيفة على الشكل. وتعد الضفائر من الخيارات العملية لأنها تساعد على جمع الشعر وتقليل تشابكه خلال اليوم.

وينصح باختيار تسريحة جربتها الطفلة من قبل، خاصة في أول يوم، والتأكد من أن ربطات الشعر ليست شديدة حتى لا تسبب لها ألمًا أو شعورًا بالضيق.

كما يفضل اختيار فرشاة مناسبة لطبيعة شعر الطفلة والتعامل برفق مع الشعر أثناء فك التشابكات لتقليل احتمالية تكسره.

ومن أجمل الأفكار لأول يوم مدرسة:

ضفيرتان مع فيونكة بسيطة، ذيلان بتوك ملونة، أو كعكتان صغيرتان للحصول على إطلالة طفولية ومرتبة في الوقت نفسه.