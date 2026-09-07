مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا

افتتحت كوريا الشمالية وروسيا، اليوم الإثنين، أول جسر بري بينهما، في عرض مُنسق بعناية للصداقة، وهو جسر يمتد فوق نهر تومين، ويُعد من أهم معالم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

وعبرت أولى الشاحنات المزينة بالأعلام، الجسر ذي المسارين، الذي يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا (0.6 ميل)، بينما تابع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس وزراء كوريا الشمالية باك تاي سونج مراسم الافتتاح عبر تقنية الفيديو، موجهين كلماتهم إلى العمال والمسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وبدأ تشييد الجسر الجديد، الذي كان قيد المناقشة لسنوات، في أبريل من العام الماضي، بعد الاتفاق على المشروع خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024.

وتوجد بالفعل خطوط جوية وسكك حديدية مباشرة بين موسكو وبيونج يانج، ولكن لم يكن هناك طريقا بريا مُناسبا حتى افتتاح الجسر اليوم الإثنين.

بدلاً من ذلك، ومنذ عام 1959، وبموجب ترتيب خاص، وُضعت ألواح خشبية على جسر السكة الحديد المجاور - الذي كان لعقود نقطة العبور الحدودية الوحيدة - لنقل المركبات عبر الحدود بين البلدين.

وقال ميشوستين: "أنا على يقين بأن توسيع البنية التحتية للنقل عبر الحدود؛ سيوفر دفعة قوية لمزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي".

وأضاف أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج "في مستوى غير مسبوق"، ووصف افتتاح الجسر بأنه "حدث تاريخي بكل معنى الكلمة".

وأكد أن بناء الجسر لم يكن مجرد مشروعا هندسيا، بل "رمزا جديدا للصداقة".

وذكر ميشوستين أن ما يصل إلى 300 مركبة ستتمكن من العبور يومياً، وأن الجسر سيرتبط بشبكة الطرق الفيدرالية الروسية، وسيسهل الوصول منه إلى ممر النقل الممتد من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد إلى سانت بطرسبرج.

وأعلنت الحكومة الروسية أن الشاحنات ستبدأ باستخدام الجسر فوراً لنقل البضائع ومع نهاية هذا العام، سيصبح الجسر جاهزًا للتشغيل بالكامل، وسيُستخدم أيضًا لحركة مرور الركاب.

وشُيّد الجسر بالقرب من "جسر الصداقة" القائم، وهو جسر سكك حديدية تم افتتاحه عام 1959 بعد الحرب الكورية.

ويرمز إلى ذلك أن الجسر الجديد سُمّي على اسم ياكوف نوفيتشينكو، جندي الجيش الأحمر الذي تنسب إليه بيونج يانج الفضل في حماية حياة الزعيم الكوري الشمالي الأول، كيم إيل سونج، عام 1946؛ وذلك باعتراضه قنبلة يدوية أُلقيت عليه وعلى آخرين.

وقد تعززت العلاقات بين البلدين منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث أرسلت بيونج يانج آلاف الجنود إلى منطقة كورسك الروسية للمساعدة في صدّ التوغل الأوكراني المُحتمل هناك عام 2024.

وأوضح ميشوستين ذلك، في خطابه اليوم، مُشيرًا إلى "الأبطال الكوريين الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع جنودنا ودافعوا عن الأراضي الروسية مؤخرًا".