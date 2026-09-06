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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في رسالة موجهة لواشنطن.. روسيا تضرب مصنع "مشروبات غازية" في كييف

وسيا تستهدف مصنع "مشروبات غازية" في كييف
وسيا تستهدف مصنع "مشروبات غازية" في كييف
خاطر عبادة

أعلنت السلطات الأوكرانية أن مصنع شركة "مشروبات غازية" الواقع قرب مدينة بروفاري في إقليم كييف تعرض لهجوم بطائرة مسيرة روسية، في حادثة وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "إشارة واضحة" من موسكو إلى الولايات المتحدة.

إصابات وأضرار مادية

وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصاً على الأقل، بحسب البيانات المحلية، في إحدى الغارات على مناطق إقليم كييف، قبل يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف مؤقت لاستهداف العاصمة الأوكرانية.

وأكدت غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا لصحيفة "كييف إندبندنت" تضرر موقع الإنتاج التابع لـلمصنع، مشيرة إلى أن جميع العاملين نجوا من الهجوم ولم يصب أي منهم بأذى.

زيلينسكي: استهداف متعمد لمشروع أمريكي

وقال زيلينسكي إن الجانب الروسي "يدرك تماماً أن هذا مشروع أمريكي".

وأضاف: "الشركة  عدو بالنسبة لهم إلى الحد الذي يدفعهم لإحراقها بطائراتهم".

من جانبها، قالت الشركة في بيان لمجلة "نيوزويك": "تضرر موقع الإنتاج في بروفاري جراء غارة جوية بطائرة مسيرة. نحن مطمئنون إلى سلامة جميع موظفينا وعدم تعرضهم لأي أذى. ونعمل حالياً مع الجهات المختصة لتقييم الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار إمداد عملائنا في أوكرانيا".

وختم البيان بالتأكيد أن "سلامة ورفاهية موظفينا تبقى على رأس أولوياتنا".

هجمات أخرى في دنيبرو

أظهرت لقطات مصورة فرق الإطفاء وهي تتعامل مع الحريق والدخان المتصاعد فوق المصنع والحقول المجاورة.

وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيرة روسية من طراز "بانديرول" مستودعاً وفرعاً لشركة "نوفا بوشتا" في مدينة دنيبرو، ما أدى إلى مقتل موظف وإصابة خمسة آخرين.

وقالت الشركة، أكبر مزود للخدمات اللوجستية الخاصة في أوكرانيا، في بيان عبر "تليجرام": "هاجم العدو مجدداً البنية التحتية المدنية وأودى بحياة زميلنا".

بالتزامن، كثفت كييف هجماتها بطائرات مسيرة على أهداف داخل العمق الروسي.

وأفادت تقارير محلية ولقطات على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف منشأة صناعية عسكرية في مدينة ستيرليتاماك بجمهورية باشكورتوستان، على بعد أكثر من 800 ميل من الحدود الأوكرانية، يوم الجمعة.

وذكرت قنوات روسية على "تليجرام" أن مصنع ستيرليتاماك للبتروكيماويات، الذي ينتج وقود الطائرات ومواد تدخل في الصناعات الدفاعية، تعرض للهجوم عقب غارات أوكرانية سابقة على الموقع.

كما نفذ الجيش الأوكراني ليلة الخميس عدة موجات هجومية على مدينة سوتشي الروسية.

ونشرت البحرية الأوكرانية مقطع فيديو يوثق غارة بطائرة مسيرة على السفينة الروسية "نيفريت"، التي تستخدم في دعم البنية التحتية البحرية والطاقة الروسية.

روسيا مصنع كوكاكولا كييف أوكرانيا

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