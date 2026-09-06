أسعار بيجو 301 موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة بيجو 301 موديل 2020 .

تعتمد السيارة على محرك اقتصادي وبسيط 4 سلندر بسعة 1.6 لتر، يولد قوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع معدل استهلاك وقود موفر يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة بصالون داخلي واسع ومريح للركاب، وتتفوق في فئتها بحقيبة أمتعة خلفية عملاقة تبلغ سعتها 506 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 50 لتر، وخلوص أرضي (ارتفاع عن الأرض) مناسب جداً للمطبات.

تتوفر السيارة في سوق المستعمل بفئتين (Active و Allure)، وتضم الفئات الأعلى تجهيزات جيدة مثل شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة، كاميرا وحساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، وجنوط رياضية بمقاس 15 بوصة، بجانب أنظمة الأمان الأساسية مثل ABS و EBD ووسائد هوائية.

أما عن سعر السيارة بيجو 301 موديل 2020‏‏‏، فيأتي بمتوسط ‏‏550 ألف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.