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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة تواجه هاتف آبل القابل للطي قبل إطلاقه

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة نشرتها منصة Yahoo Finance نقلاً عن موقع GuruFocus، عن مواجهة شركة "آبل" (Apple) أزمة إمداد واختناق إنتاجي مبكر في تصنيع أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها "iPhone Ultra"، حيث لا يتعدى معدل الإنتاج الأولي بضع مئات من الوحدات يومياً فقط قبيل مؤتمر الإعلان الرسمي في 9 سبتمبر 2026.

أسباب اختناق الإنتاج 

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب موز فاروق، أن القيود الإنتاجية تعود إلى معايير مراقبة الجودة الصارمة وغير المعتادة التي تفرضها آبل على شركائها ومصانع التجميع؛ حيث تبذل سلاسل التوريد جهوداً مضنية لتحسين معدلات العائد والإنتاج الصالح للشاشات المرنة الخالية من التجاعيد والمفصلات الميكانيكية المصنوعة من المعدن السائل. 

ويفرض هذا البطء قيوداً خانقة على حجم الشحنات الأولية، مما يهدد بنقص حاد في المعروض العالمي فور فتح باب الحجز.

توقعات شحنات الربع الثالث 

أشار المصدر إلى تقديرات المحلل مينغ-تشي كو من شركة "TF International Securities"، التي توقعت أن يقتصر إجمالي شحنات الهاتف القابل للطي في الربع الثالث من عام 2026 على ما بين 500 ألف إلى مليون وحدة فقط، قبل أن يرتفع إجمالي شحنات النصف الثاني بالكامل إلى ما بين 7 و8 ملايين وحدة.

وبالمقارنة، يقدر المحلل شحنات هاتفي "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" التقليديين بنحو 20 إلى 22 مليون وحدة خلال الربع الثالث وحده، مما يعكس محدودية الطرح الأولي للهاتف المطوي مقارنة بالتشكيلة الرائدة الأساسية.

انعكاسات الندرة على الأسعار والإيرادات الفصلية

وافاد تقرير موقع Yahoo Finance أن سعر الجهاز سيتراوح بين 2300 و2500 دولار أمريكي، مما يضعه في فئة سعرية تفوق طرازات Pro التقليدية بكثير.

ورغم أن ندرة المعروض قد تعزز الطابع الفاخر للهاتف وتولد طلباً قياسياً من عشاق التقنية، إلا أن استمرار قيود التوريد سيحد من العائدات المالية المباشرة للمنتج في المدى القريب، في وقت تعتمد فيه آبل بشكل حاسم على مبيعات الآيفون التي حققت إيرادات قياسية بلغت 109.4 مليار دولار بزيادة 16% في ربع يونيو الماضي.

ترقب المستثمرين لبيانات مؤتمر 9 سبتمبر

ذكر التقرير أن أنظار المستثمرين والأسواق المالية تتجه صوب مؤتمر آبل المقرر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 9 سبتمبر، لرصد التوجيهات الرسمية لإدارة الشركة بشأن مواعيد التوفر، وحجم الطاقة الإنتاجية اليومية، وقدرة سلاسل التوريد على تجاوز مرحلة الإنتاج المنخفض دون التنازل عن معايير الجودة والمتانة.

آبل Apple iPhone Ultra

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