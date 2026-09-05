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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة مروعة لأيوب الكعبي بعد اصطدام قوي بحارس فولوس

الكعبي
الكعبي
مجدي سلامة

تعرض اللاعب المغربي الدولي أيوب الكعبي لإصابة خطيرة خلال مباراة أولمبياكوس ضد فولوس يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني، إثر التواء شديد في الكاحل بعد اصطدام قوي بحارس مرمى الفريق المنافس.

وقعت الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول، عندما انطلق الكعبي نحو الكرة وتمكن من لمسها قبل الحارس ماريوس سيامبانس، الذي سقط بقوة على ساق المهاجم المغربي، مما تسبب في التواء شديد في كاحله.

وسارع الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية للكعبي، قبل أن يُنقل خارج الملعب على نقالة وسط تصفيق حار من الجماهير، بينما دخل أرماندو جونزاليس بديلاً ليكمل المباراة.

وبعد الحادثة، احتسب الحكم ركلة جزاء لأولمبياكوس، سجل منها جوتا سيلفا هدفاً.

واحتفل سيلفا بطريقة مميزة، مهدياً الهدف لأيوب الكعبي، في مشهد عكس تأثر الفريق العميق بإصابة المهاجم المغربي.

ونُقل أيوب الكعبي مباشرةً إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بانتظار التشخيص الرسمي لطبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب. 

ويترقب الجميع حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

فولوس الكعبي أيوب الكعبي

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