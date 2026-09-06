قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: سنسقط النظام الإيراني.. والسبب خوف مزعوم من النووي
مصطفى شوبير يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلى: الاتفاق تم بدون شروط جزائية
بيراميدز يُلبي دعوة السفارة المصرية في نيروبي.. صور
«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك
ضبط صانعة محتوى بالمنصورة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية
الفرق بين الذنب والسيئة والخطيئة .. اعرف أخطرهم في العقوبة
الأمم المتحدة تحذر: إرث تجارة الرقيق لم ينتهِ.. وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم
محكمة أمريكية تمنع ترامب من فحص جنسية ملايين الناخبين
معتمد جمال يدعم أحمد خضري ويطالبه بتجاهل انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي
مدرب بطل جيبوتي: أخطاء المباراة الأولى كلفتنا أهدافًا أمام الزمالك.. وهدفنا ظهور أفضل
الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2009
الجيش الأمريكي يستهدف ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس الاتفاق الذي وضعه معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مع حراس المرمى الثلاثة، المهدي سليمان ومحمد صبحي ومحمد عواد، بشأن سياسة المشاركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحراس كانوا على علم بالنظام المتبع منذ وقت مبكر.

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور أن المهدي سليمان ومحمد عواد لم يتفاجآ بقرار استبعادهما من التشكيل الأساسي أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مشاركة محمد صبحي.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بعودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك في مواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على أن يتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق في مباراة العودة أمام بطل جيبوتي، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

واختتم :"ويُعد المهدي سليمان الحارس الأساسي للزمالك في بطولة الدوري حتى الآن، خاصة أن معتمد جمال لا يعتمد سياسة التدوير بين حراس المرمى في المسابقة المحلية، وإنما يمنح الفرصة للحارس الأكثر جاهزية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، مع الحفاظ على جاهزية جميع الحراس للمشاركة في مختلف البطولات".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

انهيار شرفه عقار

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الزمالك

الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب

ترشيحاتنا

محافظ السويس يكرم طبيب القلوب جمال شعبان ويهديه درع المحافظة

محافظ السويس يكرم الدكتور جمال شعبان ويهديه درع المحافظة تقديرا لعطائه الطبى

جثه صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع سيدة بطلق ناري خلال حفل زفاف في مغاغة وضبط المتهم

جامعة المنيا

جامعة المنيا تبدأ الدراسة ببرنامج «هندسة المركبات الكهربائية والذكية» بكلية الهندسة

بالصور

أول هاتشباك.. دودج GLH موديل ‎2028‎‏ ‏تتحدى الكروس أوفر

دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

سايبركاب
سايبركاب
سايبركاب

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد